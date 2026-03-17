Festiwal ZEW się budzi organizowany jest od 2018 roku. Pierwsza edycja odbyła się w Lesku, później również w Cisnej i Ustrzykach Dolnych, by w 2025 roku powrócić na stałe do Cisnej. Na bieszczadzkiej scenie zagrali m.in. Kult, Armia, Voo Voo, Maria Peszek, O.S.T.R., Pidżama Porno czy Lao Che.

"To festiwal, na który nie jedzie się tylko 'posłuchać muzyki'. Tu się żyje, oddycha i śmieje razem z innymi. Przyjedź i daj się porwać - ZEW już cię woła. ZEW to coś więcej niż festiwal - to ludzie, emocje i momenty, które łączą i zostają z nami na długo. Dołączcie do nas, bo tej historii nie można przegapić!" - mówią organizatorzy.

ZEW się budzi 2026: kto zagra w Cisnej?

Do tej pory ogłoszono już prawie cały line-up, dzięki czemu wiemy, że w tym roku na scenie pojawią się m.in. KSU, Pidżama Porno, Sztywny Pal Azji, Vavamuffin, Closterkeller, Variete, Stacja B, Akurat, Zenek Grabowski oraz Strachy na Lachy. Wśród zagranicznych wykonawców zapowiedziano już brytyjską formację Booze & Glory oraz słowacki zespół Slobodná Európa.

Teraz ogłoszono kolejny punkt programu - do składu dołączyła legenda polskiej muzyki, zespół T.Love. "T.Love to jedna z najważniejszych formacji w historii polskiego rocka. Od początku lat 80. zespół Muńka Staszczyka pozostaje obecny na scenie, łącząc gitarowe brzmienie, bezpośredni język i wyrazisty komentarz do rzeczywistości. Na nowej płycie 'Orajt!' grupa wraca do mocnego, neo-rockandrollowego grania. Jak podkreśla Muniek Staszczyk, to album pełen energii, buntu, nostalgii i czułości, a zarazem odpowiedź na świat chaosu, podziałów, manipulacji i przesytu medialnego" - piszą organizatorzy o zespole.

Przypomnijmy, że ZEW się budzi 2026 odbędzie się w dniach 26-28 czerwca.

