Rafał Brzozowski powraca na ekrany. Uchylił rąbka tajemnicy

Rafał Brzozowski przez lata był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej. Prowadził teleturnieje Koło fortuny i Jaka to melodia?, a także pojawiał się w muzycznych programach, w tym w The Voice Senior. Po zmianach personalnych w TVP artysta pożegnał się z publicznym nadawcą, co sprawiło, że jego obecność na ekranie znacznie się ograniczyła.

Teraz wraca w nowej roli - jako uczestnik muzycznego show Polsatu. W rozmowie z mediami podkreśla, że nie szuka ponownie etatu prowadzącego. "Praca prezenterska była bardzo wyczerpująca. Nie jestem tutaj dlatego, że liczę na jakąś posadę prowadzącego. Wydaje mi się, że miałem tego tak dużo, że ten program jest po to, żeby wrócić jako piosenkarz i sprawdzić, na ile mnie jeszcze stać i co potrafię z siebie wykrzesać" - tłumaczy Brzozowski.

Czas na muzykę i nowe projekty

Ostatni rok artysta spędził z dala od telewizyjnego zgiełku, co pozwoliło mu skupić się na muzyce i przemyśleć swoje dalsze plany zawodowe. "Ten rok, kiedy miałem trochę luzu, dużo mi dał. Zmieniłem myślenie" - przyznaje w rozmowie z Telemagazynem.

Jesienią zobaczymy go w Polsacie jako uczestnika programu telewizyjnego. W tym czasie przygotowuje też nowy album, którego premiera zaplanowana jest na nadchodzący sezon. Ponadto wokalista chce spróbować swoich sił po drugiej stronie sceny i rozwijać się jako producent muzyczny. "Przyszłościowo chciałbym się skupiać na tym, żeby jakieś rzeczy fajne wyprodukować" - dodaje.

Początki i droga do ogólnopolskiej rozpoznawalności

Kariera Brzozowskiego zaczęła się w 2002 roku, kiedy zwyciężył w programie Szansa na sukces z zespołem Szwagierkolaska. Kolejne single, w tym "Nie mam nic" i "Na dobre masz zawsze mnie", przyniosły mu popularność w całej Polsce, a drugi z utworów stał się motywem muzycznym serialu Na dobre i na złe.

Chociaż przyszłość Brzozowskiego w Polsacie pozostaje otwarta, na razie artysta koncentruje się na własnej twórczości i rozwijaniu nowych projektów muzycznych. Jego powrót na ekran to nie tylko okazja do pokazania fanom dawnej charyzmy, ale przede wszystkim szansa na zaprezentowanie nowego oblicza artysty.

