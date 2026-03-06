Najnowsza edycja "Must Be The Music" trafi do telewizorów widzów już dzisiaj, 6 marca o 21:00. Cała ekipa programu od miesięcy pracuje na to, aby show znowu prezentował najlepszą jakość oraz promocję. Jak do startu programu przygotowuje się Natalia Szroeder? I jakie ma plany muzyczne na 2026 rok?

Na co Natalia Szroeder zwraca uwagę w "Must Be The Music"?. "Nie chcę iść subiektywnym tropem"

Zapytaliśmy jurorkę show o to, dlaczego wcisnęła "nie" podczas jednego z discopolowych występów. "Lepiej mi powiedz, dlaczego chłopcy zdecydowali się na 'tak'! Wiem, że Dawid ma taką misję, i powtarza nam za każdym razem, że kiedyś wywalczy miejsce w półfinale dla jakiegoś zespołu disco polo i ja absolutnie nie mówię 'nie'! Staram się być na tyle obiektywna, na ile mogę jako jurorka. Nie chcę iść tropem bardzo subiektywnym i podyktowanym tym, jakiej ja osobiście muzyki słucham, bo w przeciwnym wypadku te wybory byłyby na pewno inne niż są. Staram się dawać szansę również tym gatunkom, które nie do końca są bliskie mojemu sercu, ale doceniam prawdę, emocjonalne oddanie. Jeszcze się nie trafił taki discopolowy występ, który w pełni zasługiwałby na dostanie cztery razy 'tak'" - wyznała wokalistka.

"Gdy przychodzą do nas ludzie, którzy sami ze swojej inicjatywny robią sobie żart, wiem, że to 'nie' ich nie dotknie, jednak gdy trafi się ktoś taki, kto wie, że jest dobry i śpiewa z serca, ale nie ma narzędzi, to wiem, że wtedy ta odmowa zaboli. Przykro mi wtedy, że muszę dać to 'nie', bo wiem, że ich to naprawdę zaboli. Wtedy myślę: 'kurczę, fajna dziewczyna, ale muszę dać to 'nie'". Nie zastanawiam się nad tym czy Polska oceni mnie tak, czy tak, patrząc na moje werdykty" - opowiedziała jurorka.

Natalia Szroeder zdradziła Interii Muzyce również, jak jej idzie praca nad nowymi autorskimi projektami muzycznymi. Zapytaliśmy o płytę, a wokalistka jasno odpowiedziała: "Przez meandry wędruję najróżniejsze. Robimy co w naszej mocy. Oduczyłam się pracowania na łapu-capu. Chcę zainwestować w to więcej czasu. Jeszcze chwilka, bądźcie cierpliwi! Tęsknię za premierowaniem piosenek. Mam nadzieję, że to się wkrótce wydarzy!"

Bartłomiej Warowny INTERIA.PL

