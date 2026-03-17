"Piszemy piosenki na mój debiutancki album. Premiera jesienią 2026" - napisała na Instagramie Joanna Kulig, we wspólnym poście z Kubą Więckiem.

31-letni Więcek jest kompozytorem jazzowym, producentem muzycznym i saksofonistą. To laureat Paszportów "Polityki" w kategorii muzyka popularna (2024), "za odwagę w przekraczaniu granic gatunków". Zdobył także Fryderyka za jazzowy fonograficzny debiut roku (2018).

Kulig i Więcek nie pracują w studiu nagraniowym, ale w egzotycznej scenerii, nieokreślonym miejscu gdzieś za granicą, co pokazują załączone do wpisu zdjęcia.

Joanna Kulig szykuje debiutancki album

Gwiazda filmu "Zimnej wojny" nie jest muzyczną amatorką. Ukończyła szkołę muzyczną I stopnia w Krynicy-Zdroju (klasa fortepianu) i szkołę muzyczną II stopnia w Krakowie (śpiew solowy). Próbowała dostać się na wydział jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Ostatecznie podjęła studia aktorskie ze specjalnością wokalno-estradową w krakowskiej szkole teatralnej.

W 1998 r. w wieku 16 lat wygrała odcinek "Szansy na sukces", wykonując piosenkę Grzegorza Turnaua "Między ciszą a ciszą". W finale zajęła trzecie miejsce.

Ze swoich wokalnych umiejętności korzystała, grając w "Zimnej wojnie" (m.in. "Dwa serduszka" w aranżacji jazzowego pianisty Marcina Maseckiego), netfliksowym serialu "The Eddy" czy filmie "Disco Polo".

Muzycznie współpracowała z tak różnymi wykonawcami, jak m.in. Grzegorz Turnau, Zbigniew Wodecki, O.S.T.R., Waldemar Kasta, Maciej Stuhr, Natalia Kukulska i Igor Herbut.

