Joanna Kulig pracuje nad debiutanckim albumem. Kto jej towarzyszy?
Nim Joanna Kulig została aktorką, to muzyka była jej główną pasją. Znana ostatnio z serialu "Ołowiane dzieci" (Netflix) artystka postanowiła znów wykorzystać swoje zdolności wokalne. Kulig ujawniła, że pracuje właśnie nad debiutancką płytą, która ukaże się jesienią.
"Piszemy piosenki na mój debiutancki album. Premiera jesienią 2026" - napisała na Instagramie Joanna Kulig, we wspólnym poście z Kubą Więckiem.
31-letni Więcek jest kompozytorem jazzowym, producentem muzycznym i saksofonistą. To laureat Paszportów "Polityki" w kategorii muzyka popularna (2024), "za odwagę w przekraczaniu granic gatunków". Zdobył także Fryderyka za jazzowy fonograficzny debiut roku (2018).
Kulig i Więcek nie pracują w studiu nagraniowym, ale w egzotycznej scenerii, nieokreślonym miejscu gdzieś za granicą, co pokazują załączone do wpisu zdjęcia.
Gwiazda filmu "Zimnej wojny" nie jest muzyczną amatorką. Ukończyła szkołę muzyczną I stopnia w Krynicy-Zdroju (klasa fortepianu) i szkołę muzyczną II stopnia w Krakowie (śpiew solowy). Próbowała dostać się na wydział jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Ostatecznie podjęła studia aktorskie ze specjalnością wokalno-estradową w krakowskiej szkole teatralnej.
W 1998 r. w wieku 16 lat wygrała odcinek "Szansy na sukces", wykonując piosenkę Grzegorza Turnaua "Między ciszą a ciszą". W finale zajęła trzecie miejsce.
Ze swoich wokalnych umiejętności korzystała, grając w "Zimnej wojnie" (m.in. "Dwa serduszka" w aranżacji jazzowego pianisty Marcina Maseckiego), netfliksowym serialu "The Eddy" czy filmie "Disco Polo".
Muzycznie współpracowała z tak różnymi wykonawcami, jak m.in. Grzegorz Turnau, Zbigniew Wodecki, O.S.T.R., Waldemar Kasta, Maciej Stuhr, Natalia Kukulska i Igor Herbut.