Do sieci trafił oficjalny zwiastun filmu dokumentalnego o BTS! K-popowy zespół powraca na scenę po kilku latach

Weronika Figiel

Południowokoreańska formacja BTS powraca na scenę po kilku latach nieobecności. Już 20 marca zespół wyda nowy album, zatytułowany "ARIRANG", a następnie wyruszy w trasę koncertową. Przygotowania do premiery oraz wielkiej reaktywacji stały się tematem dokumentu stworzonego przez platformę Netflix. Fani już niedługo obejrzą "BTS: The Return", a do sieci właśnie trafił pierwszy zwiastun produkcji.

Zespół BTS w 2020 r., podczas gali rozdania nagród GRAMMY
Zespół BTS powraca na scenę po blisko czterech latach nieobecnościEmma McIntyreGetty Images

Po blisko czterech latach ciszy legendarny k-popowy zespół BTS powraca na scenę. Muzycy zapowiedzieli już premierę nowego albumu, który ukaże się 20 marca, a także światowe tournee, obejmujące również Europę. Dzień po oddaniu krążka "ARIRANG" w ręce fanów grupa wystąpi na historycznym placu Gwanghwamun w Seulu, świętując nowe wydawnictwo.

Warto wspomnieć, że wydarzenie transmitowane będzie na żywo za pośrednictwem streamingowego giganta - Netflixa. Zgodnie z zapowiedziami członków BTS, na scenie pierwszy raz wybrzmią wówczas nowe utwory. Później fani będą mogli usłyszeć je podczas trasy "Arirang World Tour", która ruszy już 9 kwietnia w Goyang. Tournee obejmie aż 82 przystanki na całym świecie, w tym 10 w Europie. Polska nie znalazła się natomiast w rozpisce wybranych przez BTS miast.

To jednak nie koniec niespodzianek od Netfliksa i BTS. Fani k-popowego zespołu będą mieli okazję w najbliższych dniach nie tylko obejrzeć transmisję premierowego koncertu, lecz także film dokumentalny, będący swoistą kroniką przygotowań formacji do powrotu na scenę.

Do sieci trafił zwiastun filmu dokumentalnego o powrocie BTS na scenę. Co już wiemy?

Wokaliści właśnie zaprezentowali zwiastun swojego wcześniej zapowiadanego filmu "BTS: The Return". Produkcja skupi się na wielkim powrocie zespołu po latach nieobecności, a także pokaże kulisy powstawania długo wyczekiwanego "ARIRANG". Fani obejrzą ją już 27 marca na platformie Netflix.

W zwiastunie widzimy, jak członkowie BTS podsumowują pracę nad najnowszym krążkiem, a także opowiadają o ponownym wkroczeniu razem do studia. Wspominają przerwę, związaną z odbyciem obowiązkowej służby wojskowej. W materiale możemy zobaczyć również, jak artyści i ich team układają plany na kolejne kroki i wyzwania w karierze wokalistów.

Reżyserem dokumentu został wietnamsko-amerykański twórca Bao Nguyen. W swoim dorobku ma już filmy takie jak "The Stringer: The Man Who Took the Photo" oraz "The Greatest Night in Pop" (opowiadający o powstaniu piosenki "We Are The World").

