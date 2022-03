24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wprowadził stan wojenny i zakazał opuszczać kraj mężczyznom w wieku 18-60 lat. Ogłoszona została też powszechna mobilizacja.

W sieci pojawiło się wzruszające nagranie z jednego ze schronów. Na filmiku widać skrzypaczkę, która dodaje otuchy swoim rodakom, grając ukraińską pieśń ludową "Nich yaka misyachna".

Pieśń została skomponowana przez Mykołę Łysenkę do tekstu wiersza Mychajła Staregockiego. "Twoi wrogowie śpią, znudzeni pracą - nie przeraża nas ich śmiech" - brzmi fragment tekstu. Internauci skojarzyli nagranie ze scenami z filmu "Pianista". "Kiedy słowa zawodzą, muzyka przemawia" - pisali.

Wojna w Ukrainie - muzycy pomagają

Jednym z wyrazów sprzeciwu wobec napadu Rosji na Ukrainę jest odwoływanie koncertów na terenie kraju Władimira Putina. Na taki krok zdecydowali się m.in. Green Day, Imagine Dragons, Iggy Pop, The Killers, Nick Cave & the Bad Seeds oraz Bring Me The Horizon.

Wiralowo w sieci rozeszły się również inne nagrania z ogarniętego wojną kraju. Przykładem może być wideo kilkuletniej Amelii, która zaśpiewała dla zebranych w schronie "Все одно", ukraińską wersję przeboju "Let It Go" z animacji Disneya "Kraina lodu". W Polsce piosenka jest znana pod tytułem "Mam tę moc".