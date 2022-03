Jamala, zwyciężczyni Eurowizji z 2016 roku, była jedną z pierwszych gwiazd, która relacjonowała, co dzieje się w ostrzeliwanym przez Rosjan Kijowie.

Wokalistka w schronie w stolicy Ukrainy po rozpoczęciu wojny spędziła kilka dni. Następnie zdecydowała się uciekać z kraju. Gwiazda dotarła do Turcji, gdzie mieszka jej siostra, wcześniej przekraczając granie Rumunii i Bułgarii.

"To była moja decyzja o opuszczeniu schronu i udaniu się na granicę. Muszę być tak pomocna, jak to tylko możliwe. Odkąd przybyłam do Stambułu, udzieliłam około 30 wywiadów różnym międzynarodowym mediom. Co minutę bez wytchnienia myślę o tym, jak sprawić, by cały świat zrozumiał: to nie jest tylko wojna w Ukrainie. Nie. To bez wątpienia najbardziej rażąca zbrodnia XXI wieku" - podkreślała Jamala.

Jamala w niemieckiej i rumuńskiej telewizji

Jamala otrzymała zaproszenie na eurowizyjne eliminacje w Niemczech (4 marca) i Rumunii (5 marca). Na obu koncertach pojawiła się jako gość specjalny i wykonała piosenkę "1944".

Podczas występu w obu telewizjach Jamala na scenie trzymała flagę Ukrainy. Podczas występu w stacji NDR z trudem powstrzymywała łzy. W Niemczech udzieliła również kolejnych wywiadów, gdzie opowiadała, co dzieje się w Ukrainie.



Jamala z pomocą dla Ukrainy. Ile pieniędzy zebrano w Niemczech?

Po występie na niemieckich eliminacjach do Eurowizji, wokalistka na Instagramie podziękowała wszystkim, którzy wsparli finansowo Ukrainę.

"Dziękuję każdemu z was. Wczoraj zebraliśmy 67 milionów euro podczas preselekcji do Eurowizji. Cała kwota zostanie przekazana na pomoc Ukrainie. Jestem wdzięczna każdej osobie, która wspiera nas w walce o prawo do życia we własnym kraju" - skomentowała.



Jamala i jej piosenka "1944"

Jamala reprezentująca Ukrainę w 2016 roku wygrała konkurs Eurowizji. Do Sztokholmu przyjechała z piosenką "1944". Utwór porusza między innymi kwestię deportacji ludności pochodzenia tatarskiego z Krymu w głąb Azji, nawiązuje także do ówczesnej sytuacji na Ukrainie (w roku 2014 Krym został zaanektowany przez Rosję).

"Chciałam zaśpiewać piosenkę o mojej prababci Nazalkhan i tysiącach Tatarów krymskich, którzy nigdy nie otrzymali szansy powrotu na Krym. Ten rok zmienił ich życie na zawsze" - mówiła w rozmowie z AFP jeszcze przed Eurowizją.

- Jestem ogromną patriotką, zawsze byłam już od wczesnej młodości! Życiowym celem mojego taty był zawsze powrót na Krym - opowiadała w rozmowie z Interią w 2016 r.