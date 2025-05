"Hello, Hello, it's good to be back, it’s good to be back" ("Witajcie, witajcie. Jak dobrze jest powrócić") - takimi słowami rozpoczyna się utwór grupy Oasis zatytułowany "Hello". Pochodzi z przełomowej płyty tej grupy "(What's the Story) Morning Glory?", a jego słowa i muzyka zostały zapożyczone z utworu "Hello, Hello, I'm Back Again" upadłego brytyjskiego muzyka Gary'ego Glittera.