Po odwołaniu koncertów w Buenos Aires (Argentyna) i Bogocie (Kolumbia) grupa Scorpions została zmuszona do skasowania kolejnego występu. Tym razem smakiem musieli obejść się fani w Quito, stolicy Ekwadoru.

"Klaus wciąż nie pozbył się wirusa - zdiagnozowano u niego bakteryjne zapalenie oskrzeli, które uniemożliwia mu śpiewanie. Zespół kieruje najgłębsze przeprosiny do wszystkich lojalnych fanów w Ekwadorze i ponowie jest ogromnie rozczarowany, że nie może zagrać w jednym ze swoich ulubionych krajów" - czytamy w oświadczeniu Scorpions .

Hardrockowa grupa rodem z Hanoweru zapewnia, że "uczyni wszystko", by powrócić do Ekwadoru i do Ameryki Południowej.