Wspólna akcja brazylijskiej policji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości doprowadziła do rozbicia grupy, która miała planować groźne działania podczas masowego wydarzenia. Z ustaleń śledczych wynika, że osoby powiązane z tą organizacją prowadziły działalność w internecie, propagując przemoc oraz ekstremalne treści wśród młodzieży. W ramach śledztwa przeprowadzono przeszukania w czterech stanach Brazylii - Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Sul i São Paulo - oraz zabezpieczono materiały dowodowe.

Według informacji przekazanych przez policję, osoby odpowiedzialne za planowanie zagrożenia próbowały zwerbować do współpracy uczestników wydarzenia - także niepełnoletnich. Podszywając się pod członków społeczności fanowskiej Lady Gagi, znanej jako "Little Monsters", usiłowali wzbudzić zaufanie i namówić wybrane osoby do udziału w skoordynowanych działaniach z użyciem niebezpiecznych narzędzi i substancji.

W trakcie operacji aresztowano mężczyznę podejrzanego o kierowanie całą strukturą - został on zatrzymany w stanie Rio Grande do Sul, gdzie znaleziono u niego nielegalną broń. W Rio de Janeiro ujęto nastolatka podejrzanego o posiadanie niedozwolonych materiałów cyfrowych. Władze zabezpieczyły również urządzenia elektroniczne oraz dokumenty, które obecnie są analizowane przez służby. Dzięki sprawnemu działaniu służb, udało się uniknąć potencjalnej tragedii.

Koncert na plaży Copacabana był częścią światowej trasy promującej ósmy album Lady Gagi, zatytułowany "Mayhem". Wydarzenie przyciągnęło 2,1 miliona osób, co czyni je największym występem artystki w karierze. To również pierwszy występ Gagi w Brazylii od 2012 roku, co wywołało ogromne poruszenie wśród fanów. Już od wczesnych godzin porannych tłumy ustawiały się w długich kolejkach, by zająć miejsce pod sceną.