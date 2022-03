"Polskie piosenki dla Ukrainy" to wyjątkowa kompilacja, będąca odpowiedzią polskich muzyków niezależnych, na sytuację w Ukrainie. Całkowity dochód z cyfrowej sprzedaży albumu, będzie przekazany na akcję Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, na rzecz mieszkańców Ukrainy.

Na albumie znajdziemy m.in. utwór grupy The Shipyards nagrany w 2014 roku, kompozycję Nagrobków do spektaklu Marcina Libera, pt. "Krótka rozmowa ze Śmiercią", zagłębiowską melodię ludową o rekrucie, w wykonaniu Hańby!, czy nagranie z koncertu Alfah Femmes. To tylko nieliczne perełki, które można usłyszeć na albumie.

Reklama

Rock, dub, ska, ambient, rap, szeroko pojęta alternatywa - polska niezależna scena muzyczna łączy siły, by wspólnie wesprzeć siostry i braci zza wschodniej granicy, tworząc mieszankę wybuchową, jakiej szczególnie dziś potrzeba na ukraińskim froncie.

"Pomagać można w obecnej sytuacji na różne sposoby. Pomyślałem, że jako autorzy piosenek także musimy dołożyć swoją cegiełkę dla pomocy Ukrainie" - mówi raper Iggy Not Pop, pomysłodawca projektu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezydent Zełenski zostaje w Kijowie. Nagrał specjalne wideo © 2022 Associated Press

"Napisałem posta na Facebooku, zauważył go Roman Wróblewski i 4 dni później mieliśmy na skrzynce mailowej 40 kawałków. Dalej dostajemy zapytania, czy jeszcze przyjmujemy kolejne piosenki" - dodaje.

40 artystów postanowiło przekazać swoje utwory, na ten szczytny cel. Wyjątkowość wydawnictwa polega przede wszystkim na tym, że znakomita większość utworów nie była wcześniej opublikowana. Wyjątkiem są trzy piosenki, które swoją premierę miały w dniu rosyjskiej inwazji, lub chwilę później.

"Nasza akcja była otwarta dla wszystkich, przez trzy dni robiliśmy wszystko, żeby informacja o tym trafiła do jak największej liczby muzyków - udostępnialiśmy to na wszystkich grupach na Facebooku, pisaliśmy do wielu muzyków. Na składance znajdziecie artystów z różnych gatunków i o różnym stopniu rozpoznawalności. Chcieliśmy stworzyć spontaniczną akcję dla każdego muzyka" - tłumaczy Roman Wróblewski, współorganizator akcji.

Masteringiem zajął się Piotr Pawlak, a za graficzną oprawę odpowiedzialny jest Tymek Bryndal. Wsparcia organizacyjno-promocyjnego udzieliły Alicja Poziemska i Saba Kozińska.

Kompilację można kupić za dowolną kwotę, nie mniejszą niż 20 zł poprzez profil projektu na portalu Bandcamp.

"Sytuacja jest win-win: pomagasz tym, którzy tej pomocy najbardziej teraz potrzebują i dostajesz w zamian masę dobrej muzyki" - pisze Iggy Not Pop.

"Polskie piosenki dla Ukrainy": Kto wystąpi?

\\ '(Wojciech Wilk), A Fuzz Supreme, Ada Kućmierz, Alex Pilkevych, Alfah Femmes, Badyle, Bartek Dzikowski, Brożek, Chłopcy kontra Basia, Chrust, D.Lay Poland, Damianos x Kacper Różański, Dubwhale, Eliza A. Tkacz, Filip Mizia, Flowing Panda, Frkn. T00kanets, Gofer, Hańba!, Helaine Vis, Iggy Not Pop feat. Olaf Deriglasoff, Karpesh feat. Oskar Mir, Kiev Office, Klawo, Maria Ka, Mikołaj Kierzkowski, Mùlk, Nagrobki, Nieme Kino, OBRASQi, Obrazek, Ogród, Polski Problem Kosmiczny, Professor B, Raduga, Sibuku, The Shipyard, Tsunami Mae, Wersja De Lux, Zuzanna.