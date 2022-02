"'Nie mogę spać' to erotyka napisana fraszką. Myślę, że kierunkiem był beat, który mi przesłał O$KA. Masowy, oldschoolowy z nutką soulu i jakoś tak wyszło. Nazwisko zobowiązuje - ja mam w sobie dużo miłości, a ten numer niech roztapia i zmraża jednocześnie" - opowiada autor tekstu i wokalista, Filip Mizia.

Jak w ogóle doszło do tej współpracy? "Filipa usłyszałem pierwszy raz w numerze 'Życie to...' i od razu stwierdziłem, że chcę takiego człowieka na płycie. Jest w nim mega luz, niespotykany u ludzi w dzisiejszych czasach. Widać po nim, że żyje muzyką, bawi się nią! Do tego jego wokal brzmi bardzo przyjemnie i jest idealny do moich produkcji. Dla mnie jako producenta to ważne, żeby wszystkie elementy utworu do siebie pasowały, a Filip i mój beat to połączenie perfekcyjne" - opowiada O$ka.

Panowie są bardzo zgodni co do klimatu "Nie mogę spać". "Co do tej produkcji to zamysł był taki, aby to było przyjemne, letnie brzmienie. Takie jak kiedyś utwór np. 'Letniak', który zrobiłem razem z Płomieniem 81" - mówi producent. "Klimat produkcji O$ki ma w sobie taki chill, beztroskę, ekspresję, wolność. To taka radość z życia niezależnie od tego co znajduje się wokół" - dodaje Filip.

Wideo Filip Mizia & O$KA - Nie mogę spać (Official Lyric Video)

Singel "Nie mogę spać" to zapowiedź albumu "K3". "Cały album to kompilacja bardzo różnych utworów. Nie planowałem jakiegoś konkretnego tematu na płytę. Chciałem zebrać artystów, którzy uwielbiają się bawić muzyką, rymowaniem i tych dla których rap to całe życie. Są tam pionierzy hip hopu a także nowi gracze, którzy na zmianę rapują pod klasyczne boom barowe bity a także pod bardziej nowoczesne brzmienia" - zapowiada O$ka.