Iggy Not Pop i Andrzejek razem w nowej wersji "SKPSP". Rap, synth-pop i społeczny przekaz o trawnikach

"SKPSP 2021" to nowa wersja piosenki z płyty "Powiedz mi coś więcej" Iggy'ego Not Popa i duetu Tap3s. Za nową aranżację odpowiada Andrzejek, czyli Andrzej Czarnecki (eks-Blisko). Wersja 2021 to połączenie rapu oraz new-wavowego brzmienia lat 80., zarejestrowane na charakterystycznych dla epoki syntezatorach, automatach perkusyjnych i gitarach.

Odpowiedzialny za muzykę Andrzejek opowiedział o kulisach postania piosenki. Producent przekazał, że doskonale bawił się przy tworzeniu tej przeróbki.

"Ostatni raz nową muzykę wypuściłem ponad rok temu i to z zespołem, dlatego tym bardziej cieszę się, z tego kawałka. Jest to "rework" (nie lubię tego słowa, ale co tam...) utworu mojego dobrego kumpla Iggy'ego Not Popa z jego zeszłorocznej płyty w wersji synth-pop. Ignacy nawinął, a ja zająłem się całą resztą: nagraniem wszystkiego na epokowych instrumentach, produkcją, miksem, zrobiłem piękną okładkę i do tego razem z Igorem Kaweckim zrobiliśmy piękny teledysk. Dawno tak dobrze się nie bawiłem robiąc coś kreatywnego!" - napisał Andrzejek.

Iggy Not Pop dodał, że pierwszy raz znalazł się w sytuacji, w której nie angażował się mocno w proces twórczy.

"Jakiś czas po premierze płyty 'Powiedz mi coś więcej' zgłosiłem się do kilku osób, z prośbą o wykonanie nowych interpretacji piosenek z albumu. Część powstała (jeszcze coś wypuścimy!), część nie, ale ta andrzejkowa wersja 'SKPSP' spodobała mi się najbardziej. Do tego jest to dla mnie nowa sytuacja, kiedy w zasadzie nic nie muszę robić, a rzeczy się dzieją! Andrzejek przytulił ten projekt, objął go troską, nagrał wszystko sam, zmiksował, zlecił mastering, zaprojektował okładkę i przygotował wszystko pod teledysk. To piękna sprawa i mam nadzieję, że początek naszej współpracy".

Autorami zdjęć do klipu są Andrzej Czarnecki i Igor Kawecki. Kawecki zajął się również montażem wideo w swoim Kavka Studio. Oprócz muzyków, w obrazku wystąpił Tomasz Śliwa.

Clip Andrzejek, Iggy Not Pop SKPSP 2021 - & Andrzejek

Iggy Not Pop, czyli Ignacy Puśledzki to raper, tekściarz, tata, fan Franka Zappy. Pochodzi z Katowic, mieszka w Nowej Hucie. Portal Newonce.net nazwał go jednym z ciekawszych graczy polskiego podziemia. W 2020 roku z duetem Tap3s wydał samodzielnie płytę "Powiedz mi coś więcej", na której wystąpili Tymon Tymański, Olafe Deriglasoff, Pjus, a za brzmienie krążka odpowiadali Webber i Eprom.

Występował m.in. w Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK oraz krakowskim Klubie Studio.

Andrzejek, czyli Andrzej Czarnecki współtworzył krakowski zespół Blisko. Sam o sobie mówi: "Czuły muzyk, producent, człowiek wielu talentów i niedokończonych projektów, średni kochanek, dobry kolega".