Tymon Tymański: Zobacz teledysk "Pislam" do nowej płyty "Paszkwile"

Kolejny mocny głos polityczny z muzycznego środowiska - tym razem Tymon Tymański wypuścił teledysk do utworu "Pislam". To zapowiedź nowej płyty "Paszkwile", która ukaże się 25 października.

Tymon Tymański zapowiada nowy album /Grzegorz Bukala / Reporter

Na nowym albumie "Paszkwile" znajdzie się 12 utworów częściowo odnoszących się do obserwacji polityczno-społeczno-światopoglądowych.

"Postanowiłem zrobić konceptualny album, na którym aż 7 utworów to piosenki odnoszące się do obecnej sytuacji polityczno-społecznej. W niektórych z nich realia i detal polityczny są doprecyzowane do bólu - m.in. jak w utworze 'Pislam'. Skąd taki ruch? Z przemożnej potrzeby spełnienia obywatelskiego obowiązku. Kult jednostki, monopartyjność, socjalistyczne rozdawnictwo, manipulacja w obszarze sądownictwa, zbieranie haków na opozycję, stosowanie propagandy i kłamstw politycznych - bardzo źle mi się kojarzą. Dlatego ważne jest, żebyśmy poszli na wybory 13 października dogłębnie zastanowiwszy się przedtem, co możemy zrobić dla wolności swojej, swoich rodzin i przyjaciół" - apeluje Tymon Tymański.

Autorami teledysku "Pislam" są Bartosz Hervy i Zofia Bartoś.

W klipie jako przebitki pojawiają się m.in. hitlerowskie swastyki, marsz Ruchu Narodowego i Jarosław Kaczyński przemawiający z trybuny sejmowej.

Clip Ryszard Tymon Tymański Pislam

Oto szczegóły trasy koncertowej promującej płytę "Paszkwile":

25.10 - Warszawa

31.10 - Pszczyna

2.11 - Gomunice

11.11 - Suchy Las

15.11 - Szczecin

17.11 - Ostrów Wielkopolski

22.11 - Poznań

23.11 - Gdańsk

24.11 - Bydgoszcz

5.12 - Rzeszów

6.12 - Kraków

7.12 - Katowice

8.12 - Wrocław

9.12 - Wałcz

11.12 - Nowy Sącz

12.12 - Korzenna

13.12 - Siedlce

14.12 - Opole.