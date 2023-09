Będąca wówczas u szczytu swojej popularności grupa Papa Roach wykonała utwór "Sweet Emotion" Aerosmith w programie "mtvICON: Aerosmith" w 2002 r. W ten sposób stacja z udziałem zaproszonych gwiazd postanowiła oddać hołd legendom rocka z Bostonu. Jak się później okazało, nie był to najszczęśliwszy wybór.

"Powiedzieli nam, że chcą, byśmy wykonali 'Sweet Emotion'. Odpowiedziałem: 'No dobra'. Ale to jak zastąpienie kogoś dużego, no i było to złe. To po prostu nie było dobre" - wspomina po latach wokalista Jacoby Shaddix w rozmowie ze stacją radiową 98 Rock z Baltimore.

Wideo Papa Roach - Sweet Emotion

"Byliśmy wtedy młodziakami grającymi nu metal. Nie czuliśmy klimatu klasycznego rocka. Daliśmy z siebie wszystko, ale to nie wystarczyło" - dodaje.

Gitarzysta Jerry Horton w rozmowie z MTV przed występem przyznawał, że mocno się stresuje: "Jedną rzeczą jest zagranie coveru, a czymś innym zagranie coveru, gdy oryginalny wykonawca tego słucha".

W tym czasie ówczesny perkusista Papa Roach Dave Buckner zaczął znajomość z Mią Tyler, córką wokalisty Aerosmith Stevena Tylera. Para wzięła ślub w 2003 r. w Las Vegas, ale ich małżeństwo rozpadło się dwa lata później.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Papa Roach Scars

Papa Roach - gwiazda nu metalu

Zespół został założony w 1993 roku w Kalifornii. Początkowo był znany jedynie w rodzinnych okolicach. Sześć lat później grupa podpisała kontrakt płytowy z DreamWorks Records. Debiutancki album "Infest" ujrzał światło dzienne w 2000 roku i od razu odniósł ogromny komercyjny sukces, uzyskując potrójny status platynowej płyty. Po wydaniu albumu, zespół wyruszył w trasę koncertową, występując m.in. w USA czy Wielkiej Brytanii.

Do dziś popularnością cieszy się pochodzący z tego albumu singel "Last Resort".

Clip Papa Roach Last Resort (Censored Version)

W sumie formacja na całym świecie sprzedała ponad 20 mln płyt. W dorobku mają m.in. trzy nominacje do nagrody Grammy, nominację do MTV VMA (za "Last Resort"), dwie statuetki Kerrang! Awards, trasy z Eminemem, Marylinem Mansonem, Limp Bizkit, Guns N' Roses, Motley Crue, Nickelback, Disturbed i Five Finger Death Punch.

Zespół wielokrotnie występował w Polsce - zarówno na festiwalach (Przystanek Woodstock 2010, Orange Warsaw Festival 2015), jak i na klubowych koncertach.

Ostatnim albumem w obejmującej 11 wydawnictw dyskografii jest "Ego Trip" z 2022 r.