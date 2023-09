"Gimme Love" to powrót Sii do szczytowej formy. Piosenka łączy charakterystyczne dla gwiazdy muzyczne elementy - od strzelistego, hymnicznego refrenu, przez nowoczesne syntezatory po najlepszą melodię 2023 roku. Krytycy obwołali nowy singel "poruszającym hymnem".



Clip Sia Gimme Love (Lyric Video)

Odkąd 2 lata temu podzieliła się swoją nową muzyką, w świecie Sii wydarzyły się następujące rzeczy: ma ponad 50 miliardów streamów audio, co czyni ją jedną z najczęściej słuchanych artystek na świecie. Jej piosenka "Unstoppable" - pochodząca z uznanego, przełomowego albumu "This Is Acting" z 2016 roku - stała się viralowym fenomenem, ponownie wkradającym się na listy przebojów w wielu krajach, siedem lat po oryginalnej premierze.

Reklama

Napisany przez Się przebój "Diamonds" - który stworzyła dla innej ikony Rihanny - był ostatnim utworem, który Ri wykonała w tym roku podczas występu w przerwie meczu Super Bowl.



Sia kończy 45 lat. Kariera naznaczona tragediami 1 / 10 Sia Furler urodziła się w Adelaide w Australii 18 grudnia 1975 roku. Jej rodzice byli członkami zespołu The Soda Jerks. Karierę zaczęła w wieku 17 lat w zespole Crisp. Po wydaniu dwóch płyt z grupą postawiła na karierę solową. Debiutancki krążek "OnlySee" nie sprzedał się jednak zbyt dobrze (1200 egzemplarzy). Utwór "How to Breathe" Sia zaśpiewała w serialu "Zatoka serc". Źródło: Getty Images Autor: Michael Tran

Sia wciąż pisze piosenki z innymi i dla innych, by wymienić chociażby "Violet Chemistry" i "Muddy Feet" z multiplatynowego albumu Miley Cyrus "Endless Summer Vacation". W kwietniu Sia pojawiła się na Coachelli, aby ze swoim drogim przyjacielem Labrinth wykonać piosenkę "Thunderclouds". Numer pochodzi ze wspólnego albumu "Labrinth, Sia & Diplo Present... LSD", który osiągnął dwa miliardy streamów.

Jej świąteczny album "Everyday Is Christmas" jest streamowany tak często, jak współczesny świąteczny klasyk Mariah Carey "All I Want For Christmas". Jako zapalona miłośniczka zwierząt, nadal wspiera działania na rzecz ich ratowania na całym świecie.

W ostatnim czasie sporo się zmieniło w jej życiu prywatnym, które do tej pory nie szczędziło jej tragedii. W 1997 roku w wypadku samochodowym w Londynie zginął jej partner, Dan Pontifex. Zapis jej przeżyć związany z tym dramatem znalazł się na płycie "Healing Is Diffucult" (2001). Z kolei w przeboju "Chandelier" ( zobacz! ) z pamiętną rolą Maddie Zegler Sia zmierzyła się ze swoim alkoholizmem.

Kolejne lata przynosiły nowe piosenki przeplatane różnymi problemami osobistymi. W 2004 roku doznała załamania nerwowego i trafiła do szpitala psychiatrycznego na dwa miesiące. W 2010 roku Australijka odwołała wszystkie koncerty i wydarzenia promujące płytę "We Are Born". Niedługo potem Sia przyznała się do ataków paniki. Wokalistka miała również problemy z tarczycą. Międzyczasie rozpadło się jej małżeństwo z dokumentalistą Erikiem Andersem Langem. Później adoptowała dwóch nastoletnich chłopców, którzy z powodu wieku musieli opuścić rodzinę zastępczą. Jeden z nich został ojcem bliźniaków, co sprawiło, że Sia została babcią.



W 2019 r. zdecydowała się na kolejne wyznanie - tym razem zdradziła, że cierpi na nieuleczalny syndrom Ethlersa-Danlosa (EDS). Choroba charakteryzuje się nadmierną elastycznością stawów i skóry.

"Cześć, cierpię na chroniczny ból, neurologiczną chorobę Ehlersa-Danlosa i chciałam tylko napisać do wszystkich, którzy teraz też odczuwają ból, bez względu czy fizyczny czy psychiczny, kocham was, nie poddawajcie się. Życie jest cholernie ciężkie. Ból zniechęca, ale nie jesteście sami" - pisała na Twitterze.

Później wyznała, że zmaga się z zespołem stresu pourazowego związanego z molestowaniem seksualnym w dzieciństwie (miała wtedy 9 lat), a także jest osobą ze spektrum autyzmu. W maju 2023 r. ujawniono, że Sia podczas kameralnej ceremonii ślubnej w Portofino we Włoszech wyszła za Dana Bernada.

Sia - biografia

Sia, właściwie Sia Kate Isobelle Furler, to australijska autorka piosenek i wokalistka. Śpiewa od pierwszej połowy lat 90. - zaczynała jako studentka we włoskich barach karaoke. W wieku 17 lat została wokalistką zespołu jazzowo-funkowego Crisp.

Clip Sia Chandelier

Z zespołu odeszła w 1997 roku i skupiła się na karierze solowej, niedługo po odejściu wydając debiutancki album, zatytułowany "OnlySee". Nie odniósł jednak wielkiego sukcesu. Sia wyspecjalizowała się jako chórzystka, a później jako autorka piosenek - miała swój znaczący udział przy przebojach takich gwiazd jak m.in. Rihanna, Madonna, Eminem, Jennifer Lopez, Shakira, Maroon 5, Flo Rida, Jessie J, Celine Dion, Katy Perry, Ke$ha, Britney Spears czy Beyonce.

Zapowiadało się na to, że Australijka pozostanie znana głównie właśnie jako autorka tekstów, jednak nieoczekiwanie, po 21 latach muzycznej działalności, wydawnictwo numer sześć w jej dyskografii okazało się wielkim przełomem. Płyta zatytułowana "1000 Forms of Fear" dotarła na sam szczyt listy "Billboardu".

Spróbowała także swoich sił jako reżyserka, lecz wyprodukowany przez nią film "Music" (2021) okazał się kontrowersyjny. Internauci wiele zarzucili wokalistce i mieli wątpliwości nawet co do castingów do ról.

Clip LSD Genius

"Wychodząca z nałogu kobieta dowiaduje się, że musi wziąć pod opiekę swoją przyrodnią siostrę cierpiącą na autyzm" - tak brzmi opis fabuły. W rolę dziewczynki z zaburzeniem wcieli się Maddie Zegler, którą fani zdążyli poznać i pokochać po tym, jak wystąpiła w teledyskach Sii "Chandelier" ( zobacz! ) i "Elastic Heart" ( sprawdź! ).

Największa krytyka dotyczyła tego, że Sia nie zdecydowała się na osadzenie w filmie osoby, która rzeczywiście na co dzień walczy z zaburzeniem. Osoby, które same się z tym mierzą atakowały wokalistkę za to, że produkcja w ogóle nie przypomina problemu w życiu codziennym. Za reżyserię gwiazda została "nagrodzona" Złotą Maliną. Jak sama później przyznała, po krytyce produkcji powróciły do niej myśli samobójcze, dlatego zdecydowała się wrócić na terapię i odwyk.