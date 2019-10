Sia jest nieuleczalnie chora. Cierpi na syndrom Ehlersa-Danlosa

Sia Furler, znana z takich hitów jak "Chandelier" i "Cheap Thrills", ujawniła, że cierpi na nieuleczalny syndrom Ethlersa-Danlosa (EDS). Choroba charakteryzuje się nadmierną elastycznością stawów i skóry.

Wokalistka Sia o swojej chorobie napisała na Twitterze. Zrobiła to, aby przekazać wsparcie fanom, którzy walczą ze swoimi problemami zdrowotnymi.



"Cześć, cierpię na chroniczny ból, neurologiczną chorobę Ehlersa-Danlosa i chciałam tylko napisać do wszystkich, którzy teraz też odczuwają ból, bez względu czy fizyczny czy psychiczny, kocham was, nie poddawajcie się. Życie jest kur...ko ciężkie. Ból zniechęca, ale nie jesteście sami" - czytamy we wpisie.

Zespół Ehlersa-Danlosa to grupa zaburzeń, które mają związek z nieprawidłową budową tkanki łącznej. Zmiany są spowodowane czynnikami genetycznymi. Przyczyniają się do nadmiernej elastyczności skóry oraz stawów. W wyniku choroby nawet po delikatnym urazie na skórze powstają siniaki, rany, obrzęki i blizny. Jest ona prawie przejrzysta i bardzo rozciągliwa. Chory odczuwa trudności związane z nawracającymi zapaleniami stawów oraz bólami mięśni szkieletowych.



To nie jedyne problemy zdrowotne wokalistki. Australijka cierpi na poważną niedoczynność tarczycy, zespół kanału nerwu łokciowego i zespół stresu pourazowego.

Sia to australijska wokalistka, która ogromną popularność zdobyła w 2014 roku za sprawą przebojów "Chandelier" i "Elastic Heart" z płyty "1000 Forms of Fear". Kolejny album "This Is Acting" przyniósł hity "Alive" i "Cheap Thrills".