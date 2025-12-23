Russell Brand uderza w związek Katy Perry i Justina Trudeau. "Byłem w stanie zaakceptować Orlando Blooma"

Do głośnej wypowiedzi doszło 18 grudnia podczas wydarzenia Turning Point USA w Phoenix. Russell Brand, występując przed publicznością, odniósł się wprost do nowego partnera swojej byłej żony. Jak zaznaczył, jego komentarz miał charakter osobisty, ale szybko przeszedł w polityczną krytykę.

"Byłem mężem Katy Perry. Wciąż ją kocham i cieszę się, że jej mama jest dziś na sali i to słyszy. Byłem w stanie zaakceptować Orlando Blooma, ale Justin Trudeau? Daj spokój. Nie wrzucaj mnie do jednego worka z tym gościem. To globalistyczny figurant" - powiedział Brand ze sceny.

Według relacji medialnych na widowni obecna była również matka piosenkarki, Mary Perry, co dodatkowo wzmocniło emocjonalny wydźwięk wystąpienia.

Od Hollywood do polityki. Nowy związek Katy Perry

Relacja Katy Perry i Justina Trudeau po raz pierwszy przyciągnęła uwagę mediów latem 2025 roku, gdy para została sfotografowana podczas wspólnego wyjścia w Montrealu. Kilka miesięcy później plotki potwierdziły się oficjalnie - Perry i Trudeau pojawili się razem publicznie w październiku w paryskim kabarecie Crazy Horse, świętując urodziny artystki.

Jak informowały amerykańskie media, znajomość miała rozwinąć się bardzo naturalnie.

"Między nimi od razu pojawiła się nić porozumienia. Oboje są idealistami i wciąż wierzą, że można realnie zmieniać świat - choć dziś jest to trudniejsze niż kiedyś" - przekazało źródło bliskie parze.

Wspólnym mianownikiem ma być również muzyka oraz podobna wrażliwość społeczna. Dla Trudeau relacja z gwiazdą pop stanowi pierwszy tak głośny związek po odejściu z polityki i zakończeniu urzędowania na stanowisku premiera Kanady.

Przeszłość, która nie znika. Kontekst prawny Russella Branda

Wypowiedzi Branda nie funkcjonują w medialnej próżni. Komik i aktor od miesięcy znajduje się w centrum poważnych zarzutów karnych. W kwietniu 2025 roku postawiono mu pięć zarzutów, które miały mieć miejsce w latach 1999-2005 i dotyczyć czterech kobiet. Brand nie przyznaje się do winy i konsekwentnie zaprzecza oskarżeniom.

"Byłem głupcem, ale (...) nigdy nie dopuściłem się czynu bez zgody" - mówił w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Proces ma rozpocząć się w czerwcu 2026 roku. Do tego czasu Brand pozostaje na wolności warunkowej.

Publiczne emocje i prywatne granice

Choć medialne starcia byłych partnerów nie są niczym nowym, tym razem granica między prywatnym komentarzem a politycznym manifestem została wyraźnie zatarta. Wypowiedź Branda była jednocześnie osobistą reakcją na nowy związek byłej żony i elementem szerszej narracji, którą od lat buduje w swoich publicznych wystąpieniach.

Dla Katy Perry i Justina Trudeau sprawa pozostaje bez komentarza. Para konsekwentnie unika odnoszenia się do wypowiedzi Branda, skupiając się na wspólnych wystąpieniach i życiu prywatnym.

