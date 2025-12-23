Utwór "Not For Sale (Polar Bear)" miał swoją premierę podczas specjalnej, świątecznej audycji w stacji radiowej Planet Rock. Prowadzi ją Brian May, 78-letni obecnie gitarzysta Queen.

"To piosenka, która powstała bardzo dawno temu, ale, o ile wiem, nikt nigdy nie słyszał tej wersji" - przekazał słuchaczom May, przypominając, że za pierwotną wersją stał jeszcze zespół Smile, w którym gitarzysta współpracował z perkusistą Rogerem Taylorem jeszcze przed powstaniem Queen.

Niepublikowana piosenka Queen. Kiedy poznamy ostateczną wersję?

"Przemyciłem ją do audycji, bo jestem ciekawy reakcji fanów" - dodał. Brian May ujawnił, że praca nad tym utworem z wokalem Freddiego Mercury'ego wciąż trwa, a jego ostateczna wersja znajdzie się na reedycji płyty "Queen II", która trafi do sprzedaży w 2026 r.

Piosenka "Not For Sale (Polar Bear)" została nagrana w 1974 roku podczas sesji do drugiego albumu zespołu - "Queen II". Ostatecznie jednak nie znalazła miejsca na płycie. Ten wydany w 1974 roku krążek zawierał chociażby pierwszy utwór Queen, który dostał się do pierwszej dziesiątki brytyjskich list przebojów - chodzi o kompozycję "Seven Seas of Rhye". Druga płyta Queen kończyła pierwszy etap kariery słynnej formacji, nazywana jest też "prawdopodobnie najcięższą" w dorobku grupy.

Nagrania z pierwszej strony (poza zaśpiewanym i napisanym przez perkusistę Rogera Taylora "The Loser in the End") są autorstwa Briana Maya, a za drugą stronę odpowiadał Freddie Mercury.

24 listopada minęły 34 lata od śmierci Freddiego Mercury'ego. Wokalista zmarł w wieku 45 lat na zapalenie płuc w związku z osłabieniem spowodowanym AIDS. Basista John Deacon przeszedł na emeryturę w 1997 r. Wspólne granie kontynuują Brian May i Roger Taylor, początkowo - lata 2004-2009 - jako Queen + Paul Rodgers (z wokalistą znanym z Free i Bad Company), a od 2012 r. jako Queen + Adam Lambert z finalistą amerykańskiego "Idola". Ostatnio żona gitarzysty, Anita Dobson, zdradziła, że w związku z problemami zdrowotnymi męża, Queen nie będzie już grał wielkich tras koncertowych.

Skolim gwiazdą Sylwestra w Polsacie. "Widziałem się z mnóstwem cudownych ludzi" INTERIA.PL