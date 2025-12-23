Nagrody Grammy Lifetime Achievement Award - przyznane za całokształt twórczości - oraz nagrody pośmiertne zostaną wręczone 31 stycznia w Wilshire Ebell Theatre w Los Angeles, dzień przed główną ceremonią. Lista laureatów wyróżnionych nagrodami specjalnymi Akademii została opublikowana na Instagramie wraz z uzasadnieniem.

Statuetki otrzymają Cher, Paul Simon, Chaka Khan i Carlos Santana. Z kolei pośmiertnie uhonorowani zostaną Whitney Houston i nigeryjski multiinstrumentalista, Fela Kuti.

Grammy za całokształt twórczości. "Nie tylko ikona kultury"

Jedna z artystek na tej liście, Cher, od 60 lat dostarcza swoim fanów muzycznej rozrywki w najlepszym wydaniu, czego dowodem są przeboje "If I Could Turn Back Time" czy "Believe". I choć mogłaby odcinać kupony, ona dalej czuje potrzebę kreowania, co Akademia wyraźnie podkreśliła w notce. "Cher nie jest tylko ikoną kultury. Ona jest żywym świadectwem ponownego odkrywania, odporności i bycia wiernym sobie, podczas gdy świat wokół ciebie się zmienia" - czytamy.

Chaka Khan swoją statuetkę odbierze nie tylko za przełamywanie muzycznych granic, definiowanie na nowo tego "co jest możliwe w muzycznych gatunkach" i kształtowanie kolejnych pokoleń muzyków. W uzasadnieniu podkreślono także jej pozasceniczną działalność charytatywną.

"Od pięciu dekad Carlos Santana miesza afro-latyńskie rytmy z bluesem, rockiem i jazzem w sposób, który zasadniczo zmienił muzykę" - wskazuje notka przy kolejnym zdobywcy nagrody.

Jeśli chodzi o Paula Simona, który występował w duecie z Artem Garfunkelem pod szyldem Simon & Garfunkel, zyskał on uznanie nie tylko za swoją działalność muzyczną, ale i charytatywną. "Wspiera globalne działania w zakresie ochrony środowiska i zebrał miliony na edukację, sztukę i zdrowie publiczne, rozszerzając swoje dziedzictwo daleko poza scenę" - informują organizatorzy Grammy.

Pośmiertnie wyróżnieniem za całokształt twórczości zostaną uhonorowani piosenkarka Whitney Houston, której głos, jak stwierdzono w komunikacie, "nigdy nie zgaśnie" oraz Fela Kuti, powszechnie uznawany za "ojca afrobeatu". Afrobeat to wywodzący się z Nigerii gatunek muzyczny, który Kuti stworzył w latach 60., łącząc elementy muzyki Afryki Zachodniej z funkiem i jazzem.

