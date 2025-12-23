Jurek Owsiak ogłosił pierwszego wykonawcę na Pol'and'Rock. "Najlepszy prezent na święta"

Informacja pojawiła się w poniedziałek 22 grudnia podczas audycji "Zaraz będzie ciemno", prowadzonej przez Jurka Owsiaka. To właśnie tam szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zdradził nazwę pierwszego wykonawcy przyszłorocznego Pol'and'Rock Festivalu. Chwilę później potwierdzenie trafiło do mediów społecznościowych wydarzenia.

"Z ogromną radością przedstawiamy wam pierwszą gwiazdę nadchodzącego 32. Pol'and'Rock Festival - specjalnie dla miłośników mocnego grania: Godsmack!" - napisano w oficjalnym komunikacie opublikowanym na profilu festiwalu na Facebooku.

Reakcja publiczności była natychmiastowa. Pod postem pojawiły się setki komentarzy, w których nie brakowało emocji i osobistych wspomnień: "Najlepszy prezent na święta", "Już nie musicie nic więcej ogłaszać. Stawka podniesiona za wysoko", "Byłam w marcu na koncercie Godsmack w Gliwicach i nie spodziewałam się, że będę mieć kolejną szansę tak szybko ich zobaczyć" - pisali zachwyceni internauci.

Amerykańska legenda ciężkiego grania

Godsmack to zespół z niemal 30-letnim stażem. Formacja powstała w 1995 roku w Lawrence w stanie Massachusetts z inicjatywy wokalisty i gitarzysty Sully'ego Erny, który do dziś pozostaje jej liderem. Styl grupy od lat balansuje między hard rockiem, post-grunge'em i alternative metalem. Dorobek Godsmack robi wrażenie nie tylko na fanach, ale i w branżowych statystykach. Zespół trzykrotnie trafiał na szczyt listy Billboard 200, zdobył tytuł Rockowego Artysty Roku magazynu Billboard oraz był wielokrotnie nagradzany w ramach Boston Music Awards.

Pol'and'Rock i mocne gitarowe akcenty

Zaproszenie Godsmacka wpisuje się w konsekwentnie budowaną tożsamość Pol'and'Rock Festivalu jako wydarzenia otwartego na cięższe brzmienia. Tegoroczna, 31. edycja przyniosła koncerty takich zagranicznych wykonawców jak Paradise Lost, Royal Republic, Palaye Royale, Wednesday 13 czy Dirty Shirt.

Wszystko wskazuje na to, że organizatorzy chcą utrzymać ten kierunek także w przyszłym roku, a Godsmack ma być jednym z najmocniejszych punktów programu.

Kolejna edycja Pol'and'Rock Festivalu zaplanowana jest na 30 lipca - 1 sierpnia 2026 roku. Po raz kolejny gospodarzem wydarzenia będzie lądowisko Czaplinek-Broczyno. Ogłoszenie pierwszej gwiazdy to dopiero początek festiwalnych zapowiedzi, ale już teraz widać, że poprzeczka została zawieszona wysoko.

