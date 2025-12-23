Telewizja Polsat we współpracy z władzami miasta Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego po raz drugi zaprasza na sylwestrowy koncert do samego serca małej ojczyzny Mikołaja Kopernika. Koncerty odbędą się na Rynku Staromiejskim, gdzie już pojawia się pokaźna scena, na której wystąpią topowe gwiazdy naszej rodzimej estrady.

Znamy prowadzących Sylwestra w Polsacie. To oni przywitają z Polakami nowy rok

Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz znów jako prowadzący wielkiego wydarzenia zamykającego cały rok. Uwielbiany przez widzów duet to jedna z par prowadzących imprezę na Rynku Staromiejskim w Toruniu. W tym gronie także m.in. Ilona Krawczyńska i Maciej Rock. Przypomnijmy, że Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 na żywo już w środę 31 grudnia od godz. 19:45 w Polsacie.

Ikona Polsatu, czyli oczywiście Krzysztof Ibisz, od lat ostatni dzień w roku spędzała w roli prowadzącego Sylwestrową Moc Przebojów. Wyjątkiem był 2024 rok, kiedy po narodzinach córki musiał skoncentrować się na życiu rodzinnym. Rok później powrócił do dobrze znanej widzom roli, a "Najbardziej roztańczony duet" wieczoru tworzy z nim Paulina Sykut-Jeżyna! Kto jeszcze zepnie imprezową noc w szyku?

Ilona Krawczyńska i Maciej Rock również spędzą sylwestra w Toruniu. Jedna z prowadzących reality show "Farma" i prezenter "Must Be The Music" oraz "halo tu polsat" znów w Toruniu. "Ten duet to prawdziwy wulkan energii" - podkreślają media społecznościowe stacji. Ilona Krawczyńska i Maciej Rock kochają dobrą zabawę i doskonale wiedzą, jak porwać publiczność do zabawy. Co ciekawe, dołączy do nich również doświadczony dziennikarz, który budzi Polaków w Radiu ZET, a także prowadzi rozmaite imprezy i eventy. Kamil Baleja zawsze niesie ze sobą są humor i chęć poprawiania nastroju swoim odbiorcom, więc widzowie Polsatu mogą czuć się zaopiekowani!

Sylwestrowa Moc Przebojów znów w Toruniu. "Nie idziemy na skróty"

Jak już wiadomo, w strefie przeznaczonej dla publiczności będzie mogło przebywać do 10 tys. osób. Prezydent Torunia ma nadzieję, że mieszkańcy i turyści będą bawić się bezpiecznie, zaś na konferencji zapowiadającej tegoroczną zabawę przyznał, że priorytetem jest bezpieczeństwo.

"Najważniejsze są dla nas kwestie bezpieczeństwa. Posiłkowaliśmy się doświadczeniami z zeszłego roku, ale nie idziemy na skróty" - mówił Paweł Gulewski. "Analizujemy wszystkie słabe strony, wyciągamy wnioski i budujemy cały schemat postępowania razem z przedstawicielami działów, wydziałów oraz jednostek Urzędu Miasta Torunia, przedstawicieli służb mundurowych, policji, straży miejskiej, ale także straży pożarnej. Mamy też partnerów w żandarmerii wojskowej oraz medyków i pracowników szpitala miejskiego. Wszystko po to, żeby przybywający do Torunia na Sylwestrową Moc Przebojów oraz sami torunianie bawili się dobrze i bezpiecznie" - podkreślił prezydent Torunia.

