Mystic Festival 2026 i cztery nowe ogłoszenia. Zaskoczenie przed świętami

"Cztery nowe nazwy i cztery nowe punkty na amplitudzie emocji, które czekają na was już w czerwcu w Gdańsku" - czytamy we wpisie organizatorów Mystic Festivalu.

Na liście znaleźli się coraz popularniejsza grupa Escuela Grind, Psychonaut (post metal z Belgii), vianova (metalcore/djent z Niemiec) i Return to Dust (hard rock/grunge z USA).

Kto zagra na Mystic Festival 2026?

Jak już informowaliśmy, przyszłoroczna edycja Mystic Festivalu odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 r. w Stoczni Gdańskiej. Wiadomo już, że headlinerami będą dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society, żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth oraz pomorski Behemoth.

Poza tym ogłoszono już takie nazwy, jak m.in. Anthrax, Forbidden, Overkill, Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk, BØLZER, Static-X, Gaahls Wyrd, Corrosion of Conformity, Coroner, Decapitated, Frontside, Hostia, Mastodon, Benediction, Grave, Unleashed, Severe Torture, Saxon, Cavalera Conspiracy, Primordial, Eyehategod, Carpenter Brut, A.A. Williams, Rotting Christ, Shining, Gatecreeper i Black Tusk.

Escuela Grind i "opus ekstremalności"

Pochodzący z Pittsfield w stanie Massachusetts zespół Escuela Grind w październiku wydał drugi album "Dreams On Algorithms". Za sprawą debiutu "Memory Theater" na formację uwagę zwrócił "The New York Times" - jeden z najważniejszych amerykańskich dzienników określił go mianem "opusu ekstremalności".

Nowy materiał został nagrany w studiu GodCity w Salem w stanie Massachusetts, gdzie za konsoletą zasiadł Kurt Ballou, uznany producent i gitarzysta Converge. Mastering w Infrasonic Sound wykonał Nick Townsend (Dr. Dre, Betty Davis). Okładkę zaprojektował amerykański artysta AC Tremblay. W utworze "Constant Passenger" wystąpił gościnnie Vincent Bennett, wokalista deathcore'owej grupy The Acacia Strain.

"'Dreams On Algorithms' zgłębia władzę, jaką nad naszymi czynami i psychiką mają niewidoczne, zaprogramowane, podprogowe siły. Wykorzystując sny i podświadomość jako tematyczną symbolikę, staramy się wydobyć to, co łączy nas pod wpływem tych ukierunkowanych algorytmów. Niektóre utwory w sposób bezpośredni odnoszą się do wpływu mediów społecznościowych na nasze życie, inne nie mówią o tym wprost i odnoszą się do naszych osobistych celów i doświadczeń. Jesteśmy niebywale dumni z tego albumu i uważamy, że odzwierciedla on zarówno nasze zespołowe korzenie, jak i kierunki, w których podąża nasze brzmienie" - mówiła Katerina Economou, wokalistka Escuela Grind.

Escuela Grind - kim są?

Zespół z amerykańskiego regionu Nowej Anglii powstał w 2016 roku i przez pierwsze trzy lata funkcjonował pod nazwą Escuela (hiszp. szkoła). Styl Escuela Grind to wybuchowa mieszanka ekstremalnego metalu, w której przenikają się m.in. hardcore, powerviolence, grindcore i death metal.

Skład formacji, na czele której stoi charyzmatyczna wokalistka Katerina Economou, uzupełniają Jesse Fuentes (perkusja), Kris Morash (gitara) i Justin Altamirano (bas).

