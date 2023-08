Video Vanguard Award, znana również jako Michael Jackson Video Vanguard Award lub Lifetime Achievement Award, to nagroda specjalna, wręczana przez MTV za "wybitny wkład" i "głęboki wpływ" na kulturę popularną, prezentowaną na antenie stacji. Otrzymują ją wykonawcy i reżyserzy teledysków. Laureatom wręczana jest zaś wyjątkowa, pozłacana statuetka Moon Person (wcześniej nazywana Moonmanem). Wyjątkowa, bo w pozostałych kategoriach VMA statuetki są srebrne.

Shakira zostanie szóstą z rzędu kobietą, która otrzyma nagrodę Video Vanguard, po Rihannie (2016), Pink (2017), Jennifer Lopez (2018), Missy Elliott (2019) i Nicki Minaj (2022). W 2020 i 2021 roku nagrody nie przyznano.

Od czasu debiutu na początku lat 90., Shakira odniosła globalny sukces właśnie za sprawą teledysków. Sześć z nich przekroczyło miliard wyświetleń na YouTube. Są to: "Hips Don't Lie" z Wyclefem Jeanem, "Waka Waka (This Time for Africa)", "Chantaje" z Malumą, "La Bicicleta" z Carlosem Vivesem, "La La La (Brazil 2014)" z Carlinhosem Brownem i "Pero Fiel" z Nicky Jamem.

Piosenkarka otrzymała wcześniej cztery nagrody Video Music Awards, ostatnią w 2007 r. za duet z Beyoncé: "Beautiful Liar".

W tym roku Shakira ma ponadto szansę na wygraną w kategoriach: artysta roku, najlepsza współpraca (piosenka "TQG" z Karol G), najlepsza piosenka latynoska ("TQG" i "Acróstico").

Ponadto artystka wystąpi na scenie wraz z zapowiedzianymi wcześniej gwiazdami: Maneskin, Demi Lovato, Karol G i Stray Kids.

W tegorocznej edycji najwięcej nominacji mają Taylor Swift (w 8 kategoriach) oraz SZA i Doja Cat (po 6 nominacji). Po pięć nominacji otrzymali: Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo i Sam Smith.

Gala będzie transmitowana na kanale MTV oraz na platformie Paramount+. Rozpocznie się 12 września o godzinie 20.00 czasu EST. W Polsce będzie to już 13 września, godzina 2.00.

Shakira kończy 45 lat. Wciąż nie można od niej oderwać wzroku! 1 / 9 Shakira Isabel Mebarak Ripoll to wokalistka, tancerka, autorka wielu znanych na całym świecie hitów, dwukrotna zdobywczyni nagrody Grammy oraz najlepiej zarabiającą kolumbijską artystką wszech czasów. Źródło: Getty Images Autor: Rich Graessle/PPI/Icon Sportswire

