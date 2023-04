"W momencie zmian, które następują w moim życiu, jako osoba publiczna rozumiem, że wokół mnie i mojej rodziny panuje nieustanne zainteresowanie prasy. Jednak moi synowie, Milan i Sasha, przeżyli bardzo trudny rok, cierpiąc z powodu nieustannego prześladowania przez paparazzi i różne media w Barcelonie" - zaczęła swój apel do mediów, który opublikowała na Instagramie.

W dalszej części wpisu Shakira przypomniała, że ona i dwaj jej synowie zaczynają nowy etap życia w Miami i podkreśliła, że chciałaby, żeby chłopcy mogli cieszyć się tam względnym spokojem. Dlatego poprosiła dziennikarzy i fotoreporterów, aby uszanowali prywatność jej synów i przestali za nimi chodzić. "Błagam powstrzymajcie się od śledzenia ich aż do wyjścia lub wejścia do szkoły, czekania na nich przed naszym domem lub śledzenia ich w trakcie ich zajęć pozaszkolnych czy zabawy, tak jak to miało miejsce każdego dnia w Barcelonie, tylko po to, aby zyskać lepsze zdjęcia lub nabijać sobie oglądalność" - napisała.

Shakira apeluje do mediów, by nie śledzili jej synów

Shakira wyjaśniła też, że nieustanne towarzystwo mediów i fotoreporterów nie tylko zakłóca spokój 10-letniego Milana i 8-letniego Sashy, ale także niszczy w nich poczucie bezpieczeństwa. "Proszę nie jako artystka, ale jako matka, która chce chronić i dbać o dobro psychiczne swoich dzieci, aby mogły wieść zdrowe i szczęśliwe życie, tak jak każde dziecko na to zasługuje" - zakończyła swój wpis gwiazda. O tym, że wyprowadza się z Barcelony, w której nauczyła się, że "przyjaźń jest trwalsza niż miłość", Shakira poinformowała w minionym tygodniu.

