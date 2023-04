Po miesiącach medialnych doniesień na temat zdrady i rozpadu związku Shakiry i Gerarda Pique, śmiało można powiedzieć, że Kolumbijka przekuła bolesny zawód miłosny w swój osobisty zawodowy sukces. Tak zwanym utworem zemsty, czyli piosenką "Music Sessions Vol.53", nagraną wspólnie z Bizarrap, artystka spektakularnie wbiła szpilę swojemu byłemu partnerowi. Spektakularnie, bo utwór był na ustach i w odtwarzaczach ludzi z całego świata. Trudno się zatem dziwić, że redakcja magazynu "Billboard" nie miała wątpliwości, komu przyznać tytuł Kobiety Roku podczas pierwszej w historii gali Mujeres Latinas en la Música.

Shakira

Transmisję tego wydarzenia będzie można oglądać w Telemundo. Ronald Day, prezes ds. strategii rozrywki i treści w tej stacji, podkreślił, że Shakira odegrała kluczową rolę w "kształtowaniu tętniącego życiem i różnorodnością krajobrazu muzyki latynoskiej i muzyki ogólnie". Zaś Leila Cobo z magazynu "Billboard" stwierdziła, że kolumbijska wokalistka to idealny przykład kobiety w muzyce. "Ona zainspirowała latynoskie kobiety na całym świecie do tego, aby pisać i wykonywać głęboko osobistą muzykę. Zapoczątkowała ruch, który dziś jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek" - podkreśliła Cobo.

Ostatnie miesiące w muzyce bez wątpienia należą do Kolumbijki. Jeden tylko utwór Shakiry pobił aż czternaście rekordów. Piosenka "Music Sessions Vol.53", bo o niej mowa, w ciągu doby od premiery została odtworzona na YouTube aż 63 mln razy. Stała się także hitem, który najszybciej osiągnął próg 100 mln wyświetleń. Do listy sukcesów warto także dopisać rekordy na Spotify - w ciągu pierwszej doby był to najczęściej odtwarzanym latynoskim utworem, a potem najchętniej odtwarzaną piosenką tygodnia. Do tych rekordów Shakira może dopisać dziesięć kolejnych, które pobiła na liście przebojów "Billboardu". Ten skromny zapis jej ostatnich sukcesów, których w karierze ma znacznie więcej, pokazuje, że tytuł Kobiety Roku jej się należał.

Mujeres Latinas en la Música to pierwsze tego rodzaju wydarzenie, które podkreśla zasługi latynoskich artystek, które działają na rzecz pozytywnych zmian i parytetu płci w przemyśle muzycznym. Podczas majowej gali, która odbędzie się w Miami, obok Shakiry wyróżnienia odbiorą także m.in.: Ana Gabriel, Emilia, Evaluna, Goyo i Thalia.

