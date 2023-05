Nie będzie romansu. Shakira nie chce randkować z Tomem Cruisem

Zagraniczna prasa od kilku dni ekscytuje się nowym romansem w show-biznesie. W niedzielne popołudnie Shakira i Tom Cruise zostali sfotografowani razem na zawodach Grand Prix Formuły 1 w Miami. A jako że oboje wyraźnie dobrze czuli się w swoim towarzystwie, w sieci natychmiast pojawiły się doniesienia, że kolumbijska wokalistka, która w atmosferze skandalu zakończyła niedawno swój wieloletni związek z Gerardem Pique, znalazła pocieszenie u boku gwiazdora "Mission: Impossible".

Reklama

Plotki na ten temat podsycił znajomy Cruise'a, który ujawnił w rozmowie z "Page Six", iż artystka wywarła na aktorze duże wrażenie. "Tom jest żywo zainteresowany rozwijaniem tej znajomości. Jest między nimi niesamowita chemia. Nic dziwnego, że przypadł Shakirze do gustu - jest utalentowanym aktorem i przystojnym facetem" - zdradziło źródło serwisu. Wszystko wskazuje jednak na to, że Cruise nie zrobił na kolumbijskiej piosenkarce aż tak dużego wrażenia.

Znajomy Shakiry stwierdził właśnie wprost, że ona nie szuka nowego partnera. "Shakira świetnie się bawiła z Tomem na wyścigu Formuły 1, ale nie chce się z nim umawiać. Bardzo polubiła jego towarzystwo, ale na ten moment nie jest zainteresowana umawianiem się z kimkolwiek. Ma teraz za dużo na głowie. Skupia się na dzieciach i karierze" - pozbawił fanów złudzeń informator "US Weekly".

Shakira kończy 45 lat. Wciąż nie można od niej oderwać wzroku! 1 / 9 Shakira Isabel Mebarak Ripoll to wokalistka, tancerka, autorka wielu znanych na całym świecie hitów, dwukrotna zdobywczyni nagrody Grammy oraz najlepiej zarabiającą kolumbijską artystką wszech czasów. Źródło: Getty Images Autor: Rich Graessle/PPI/Icon Sportswire

O rozstaniu Shakiry z Pique nadal mówi cały świat

Na początku czerwca zeszłego roku świat obiegła szokująca informacja o rozstaniu Shakiry i Pique. Hiszpański piłkarz miał zdradzać wieloletnią partnerkę ze znacznie młodszą kobietą. Swojej wściekłości gwiazda estrady dała upust w "utworze zemsty", który nagrała we współpracy argentyńskim DJ-em i producentem muzycznym Bizarrapem. To właśnie w tej piosence pojawiły się słynne już wersy: "Jestem warta tyle, co dwie 22-latki. Zamieniłeś ferrari na twingo, zamieniłeś rolexa na casio". Para wychowuje dwóch synów: 10-letniego Milana i 8-letniego Sashę.

Cruise był w przeszłości trzykrotnie żonaty. W 1987 roku poślubił Mimi Rogers, z którą rozwiódł się trzy lata później. Wkrótce potem znów stanął na ślubnym kobiercu - jego nową wybranką była Nicole Kidman, z którą ożenił się w wigilię Bożego Narodzenia 1990 roku. Adoptowali oni razem dwójkę dzieci: Isabellę i Connora. Ich małżeństwo trwało 11 lat. Z trzecią żoną, Katie Holmes, gwiazdor rozstał się w 2012 roku po sześciu latach małżeństwa. Po latach okazało się, że powodem rozstania był fakt, iż sekta scjentologów, której Cruise jest bardzo wpływowym członkiem, próbowała przejąć kontrolę nad wychowaniem ich córki Suri. Aktorka obawiała się o przyszłość pociechy, którą jej ojciec zamierzał wysłać do prowadzonej przez sektę szkoły przetrwania. Holmes wygrała walkę o opiekę nad dzieckiem. Po rozwodzie odeszła z sekty i na wiele lat usunęła się w cień. W zeszłym roku zaczęła się spotykać z producentem muzycznym Bobbym Wootenem III.

Clip Shakira Whenever, Wherever

Zobacz też:

Pytanie o Osiecką w "Milionerach" mogło sprawić problem. Znasz odpowiedź?