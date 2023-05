"Milionerzy": Pytanie o Osiecką mogło sprawić problem. Znasz odpowiedź?

"Milionerzy" to emitowany na antenie TVN show prowadzony przez Huberta Urbańskiego. Program stał się kultowym w polskiej telewizji, a każda kolejna edycja przyciąga tłumy chętnych do gry o milion oraz wielu widzów przed telewizory.

Choć niektóre pytania bywają trudne, inne dość problematyczne, bo dwuznaczne, to czasem też wpada najtrudniejszy rodzaj pytań - związanych z muzyką!

"Milionerzy": Jak idzie tekst piosenki "Aspiryna blues" Osieckiej?

W ostatnim odcinku programu "Milionerzy" z dość ciekawymi pytaniami musiał zmierzyć się Tomasz Przerwa z Poznania. Z wykształcenia lekarz otrzymał pytanie z całkiem przeciwstawnej dziedziny - o piosenkę Agnieszki Osieckiej.

Pełna jego treść brzmiała:

Agnieszka Osiecka w piosence "Aspiryna blues" napisała, że "Ludzie mają cudne sny po kokainie i po winie, po chininie...

do wyboru były cztery odpowiedzi:

A. po Halinie"

B. po Darku"

C. po Marku"

D. po Czarku"

Choć fani Osieckiej nie mogli mieć wątpliwości, jak kończy się to zdanie z utworu, to nie jest to aż tak banalna kwestia. Mimo wszystko uczestnik poradził sobie i zaryzykował odpowiedź A., która oczywiście była poprawna. Dzięki niej wzbogacił się o gwarantowane 40 tysięcy złotych!