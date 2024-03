Oscary 2024. Przegrała 15. raz z rzędu. Klątwa Diane Warren

Diane Warren to kompozytorka znana m.in. ze współpracy z Cher, Ace of Base, Toni Braxton, Celine Dion, Aerosmith, Whitney Houston. 67-letnia Amerykanka ma na koncie aż 33 piosenki, które trafiły do Top 10 listy przebojów "Billboardu".



Już pod koniec lat 80. prezes wytwórni EMI nazwał ją "najważniejszą kompozytorką na świecie".

To spod jej pióra wyszły takie hity, jak m.in. "If I Could Turn Back Time" Cher ( sprawdź! ), "Because You Loved Me" Celine Dion, "I Don't Want to Miss a Thing" Aerosmith czy "Un-Break My Heart" Toni Braxton. Jej utwory śpiewały też takie gwiazdy, jak m.in. Taylor Swift, Christina Aguilera, Britney Spears, Elton John, Bryan Adams, Barbra Streisand, Rod Stewart, Mariah Carey, Lady Gaga, Paloma Faith, Carrie Underwood, Michael Bolton, Chicago, Belinda Carlisle, Ace Of Base, Starship, Brandy i Aaliyah.

Diane Warren znów bez Oscara. Kto zdobył nagrodę?

W sumie aż 15 razy jej utwory zdobywały nominacje do Oscarów w kategorii najlepsza piosenka filmowa. Po raz pierwszy zdarzyło się to w 1987 r. z nagraniem "Nothing's Gonna Stop Us Now" w wykonaniu grupy Starship z filmu "Manekin". Wówczas statuetka powędrowała do Franke'a Previte'a, Johna DeNikoli i Donalda Markovitza za "(I've Had) The Time of My Life" z filmu "Dirty Dancing" (śpiewał duet Bill Medley i Jennifer Warnes).



Nominacje powtarzały się regularnie, szczególnie w końcówce lat 90. (rok po roku od 1996 do 1999) i w ostatniej dekadzie - od 2014 r. tylko raz zdarzyło się, że nie została doceniona przez Akademię. W ostatecznym głosowaniu jednak nagrody zawsze wędrowały do kogoś innego. Do tego stopnia, że w 2022 r. Diane Warren została wyróżniona Oscarem Honorowym.

Na tegorocznej gali kompozytorka pojawiła się z nominacją za zaśpiewany przez Becky G utwór "The Fire Inside" ( sprawdź! ), który stworzyła do filmu "Flamin' Hot: Smak sukcesu". Ostatecznie w tym roku Warren również nie otrzymała statuetki - nagrodę odebrali Billie Eilish i jej brat Finneas za "What Was I Made For?" ( zobacz! ) z filmu "Barbie". Dodajmy, że dla 22-letniej wokalistki to już drugi Oscar, dwa lata wcześniej triumfowała za piosenkę "No Time To Die" z tak samo zatytułowanego filmu o przygodach Jamesa Bonda.

