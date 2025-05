Polsat Hit Festiwal 2025: Plejada gwiazd na konferencji prasowej największego festiwalu w Polsce. "Cieszymy się, że możemy tutaj być"

Polsat Hit Festiwal 2025 nadchodzi wielkimi krokami! Wielkie święto muzyki wybrzmi w Sopocie w dniach 23-25 maja, a my wpadliśmy na konferencję prasową wyjątkowego wydarzenia, aby sprawdzić, co w trawie piszczy. Plejada gwiazd pojawiła się na czerwonym dywanie, a my porozmawialiśmy z Piotrem Kupichą z Feel, który w tym roku świętuje swoje 20-lecie w Sopocie.