Trenerka wokalna chwali Justynę Steczkowską. Gorzko ocenia jej poprzedników

Justyna Steczkowska z utworem "Gaja" awansowała do finału Eurowizji, a jej półfinałowe wykonanie zyskało uznanie nie tylko wśród fanów, ale i ekspertów. Elżbieta Zapendowska, jedna z najbardziej cenionych specjalistek od emisji głosu w Polsce, w rozmowie z Plejadą nie kryła uznania dla artystki.

"To było zawodowe wykonanie. Wydaje mi się, że nie było żadnych zachwiań. Pewnie było trochę nerwowo, bo to w końcu konkurs, ale dla mnie to było zawodowe" - stwierdziła była jurorka talent show.

Pozytywna ocena prezentacji scenicznej i choreografii Justyny Steczkowskiej

Zapendowska doceniła nie tylko warstwę wokalną występu, ale również jego dopracowaną oprawę sceniczną. Podkreśliła, że choreografia, choć wymagająca, została przez Justynę wykonana bez zarzutu.

"Tym bardziej, że Justyna jeszcze sobie taką choreografię wymyśliła, ale sprostała. Jesteśmy w finale i zobaczymy, co będzie dalej" - dodała.

Eurowizja jako zjawisko kulturowe, ale nie fascynacja

Mimo pochwał pod adresem Steczkowskiej, Zapendowska nie ukrywa, że nie należy do grona entuzjastów Eurowizji. Dla niej konkurs to bardziej zjawisko socjokulturowe niż artystyczne przeżycie.

"Eurowizja to nie jest źródło mojej fascynacji. Raczej to jest zjawisko kulturowe. Ciekawe, ale żeby to było coś, co mnie zachwyca, to niekoniecznie" - zaznaczyła.

Krytyka poprzednich reprezentantów: "To było skandaliczne"

Zapendowska, zapytana o wcześniejsze polskie występy na Eurowizji, nie owijała w bawełnę. Jej zdaniem wybory sprzed lat były nieprzemyślane, a poziom prezentacji często nie spełniał nawet podstawowych standardów artystycznych.

"To, co było parę lat wcześniej, to było skandaliczne. Nie można wysyłać gó*** na międzynarodowy festiwal. Można go różnie traktować, ale jednak to jest festiwal, gdzie się pokazujemy w telewizji, na arenie międzynarodowej. Nie wolno sobie lekceważyć i wysyłać czegoś, co nie jest w stanie zaistnieć na scenie" - skomentowała ostro.

Kariera Elżbiety Zapendowskiej - mistrzyni emisji głosu

Elżbieta Zapendowska to jedna z najbardziej wpływowych postaci w polskim świecie muzyki rozrywkowej. Ukończyła Wydział Teorii Muzyki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu. Pracę jako specjalistka od emisji głosu rozpoczęła w latach 80., szkoląc zarówno aktorów, jak i wokalistów.

Przez dekady współpracowała z wieloma znanymi artystami, m.in. Edytą Górniak, Justyną Steczkowską, Łukaszem Zagrobelnym czy Michałem Bajorem. Stała się także rozpoznawalna jako surowa, ale sprawiedliwa jurorka w programach telewizyjnych takich jak "Idol", "Must Be the Music" czy "Jak oni śpiewają". Jej zdanie od lat traktowane jest jako autorytet w kwestii techniki wokalnej i interpretacji scenicznej.

