Rihanna, uznawana za ikonę popu, wielokrotnie udowadniała, że z łatwością potrafi połączyć role piosenkarki, kobiety biznesu, aktorki, a także matki oraz partnerki. Od wielu lat spełnia się w różnych dziedzinach show-biznesu, a jednocześnie wraz z A$AP Rockym wychowuje dwójkę dzieci. Fani muzycznej twórczości Barbadoski czują się jednak nieco zawiedzeni - kosztem innych przedsięwzięć artystka zaprzestała aktywnego koncertowania i wydawania nowych albumów.

Ostatni krążek Rihanny ukazał się na rynku dziewięć lat temu. Słuchacze od tamtej pory niecierpliwie wyczekują kolejnej płyty wokalistki, wiedząc, że następca "ANTI" musi być skrupulatnie dopracowany. Aby mógł dorównać poprzednikowi, na którym znalazły się hity takie jak "Work", "Kiss It Better" czy "Love on the Brain", Rihanna musi wejść na wyżyny swojej kreatywności i stworzyć krążek, który zatrzęsie światem popkultury.

Rihanna podjęła się nietypowej współpracy. Jej głosem przemówi Smerfetka!

W międzyczasie celebrytka nie próżnuje i wynagradza swoim fanom czas oczekiwania nowymi, zaskakującymi projektami. Ostatnio podjęła się roli dubbingowej w najnowszym filmie z serii "Smerfy". Rihanna wcieli się w rolę Smerfetki, jednocześnie będąc producentką ekranizacji. Co więcej, na potrzeby animacji stworzy nowy utwór! Piosenka "Friend of Mine" pojawi się na ścieżce dźwiękowej produkcji, a w streamingu zadebiutuje już w piątek 16 maja.

"Animacja to dla mnie zabawna podróż. Przyzwyczajona jestem do tego, że w związku ze wszystkim co robię zwykle jestem na pierwszym planie. Teraz musiałam puścić wodze fantazji przychodząc do pracy w piżamie, w trzecim trymestrze ciąży, wcielając się w rolę niebieskiej kozackiej Smerfetki" - opowiadała Rihanna, zapowiadając najnowszy projekt.

Ostatni singiel Rihanna wydała dwa lata temu. Na album fani czekają od blisko dekady!

Utwór "Friend of Mine" będzie pierwszym singlem, który artystka wyda po dwuletniej przerwie. Ostatni raz bowiem oddała w ręce fanów nową kompozycję w 2023 r. - również była to piosenka stworzona na potrzeby filmu. "Lift Me Up", nagrane przez Rihannę, trafiło na ścieżkę dźwiękową kinowego hitu "Black Panther: Wakanda Forever".

Pojedyncze single Rihanny nie zaspokajają apetytu słuchaczy, którzy od 2016 r. czekają na nowe wydawnictwo. Choć gwiazda niezmiennie zapewnia, że prace nad krążkiem trwają, fani niepokoją się, że trzecia ciąża - którą artystka ogłosiła podczas ostatniej MET Gali - zatrzyma proces twórczy na kolejne miesiące. "Potrzebujemy płyty, ale ona jest w ciąży co roku", "Chyba na dobre porzuciła muzykę", "Mogłabyś zrobić kolejny album, zamiast kolejnego dziecka?" - komentowali niedawno.

