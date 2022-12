Założona przez Kayah i Tomika Grewińskiego wytwórnia Kayax świętuje w tym roku swoje dwudziestolecie. Z tej okazji powstała akcja "Kayax XX Rework", w której artyści tworzą nowe, zaskakujące wersje największych przebojów z katalogu wytwórni.

W pierwszej odsłonie akcji udział wzięli: Krzysztof Zalewski, Mery Spolsky, Ania Leon, Arek Kłusowski oraz Julia Wieniawa i Kuba Karaś. Do wiosennej odsłony zostali zaproszeni: Natalia Przybysz ("Varsovie" Brodki), Skubas i Barbara Wrońska ("Prócz ciebie nic" Kayah i Krzysztofa Kiljańskiego), Reni Jusis, Cooks, Sarsa, thekayetan oraz Kayah i Julia Wieniawa.

Kolejny cykl rozpoczęły Muchy z nową wersją "Moje miasto" Marii Peszek, później przyszedł czas na "Boso" z repertuaru grupy Zakopower w wykonaniu Katarzyny Nosowskiej i Pawła Krawczyka (w rewanżu Zakopower przerobił "2015" grupy Hey), a Swiernalis zaprezentował nowe spojrzenie na "Nagasaki" Nosowskiej.

Natalia Szroeder śpiewa przebój Brodki

W projekcie udział wzięła także Natalia Szroeder, która sięgnęła po "Dancing Shoes" - przebój Brodki z wydanej w 2012 roku EP-ki "LAX". Za produkcję tego elektronicznego coveru odpowiada Arkadiusz, na co dzień współpracujący m.in. z sanah, Darią Zawiałow czy tegoroczną debiutantką Anią Leon.

Clip Natalia Szroeder Dancing shoes (Kayax XX Rework)

"Choć do Kayaxowej rodziny należę od niedawna, to dzięki niezwykle ciepłej i życzliwej panującej tu atmosferze, czuję się jak w domu. Tak więc - droga muzyczna rodzino! Dziękuję za miłość i wielką wiarę w polską muzykę. Za to, że nas uskrzydlacie i pomagacie docierać w miejsca, o których marzymy. Kayax tworzą ludzie o wielkich sercach i z wielką pasją. Obyśmy świętowali wspólnie jeszcze przez wiele, wiele dekad!" - podkreśla Natalia Szroeder.