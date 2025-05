Polsat Hit Festiwal to trzydniowa sopocka przygoda, złożona z muzycznych doznań, hucznego świętowania i sporej dawki humoru. Tegoroczna edycja obfituje we wzruszające plebiscyty oraz niespodzianki, a najlepiej potwierdził to pierwszy dzień festiwalu. Co działo się w Sopocie?

Polsat Hit Festiwal otworzył jubileusz zespołu Feel. "Przeleciało 20 lat"

"Przeleciało 20 lat - najważniejsze, że w dobrym zdrowiu, najważniejsze, że koncerty są lepsze niż 20 lat temu. Jesteśmy bardziej dojrzałym i świadomym zespołem. Struny głosowe się jeszcze stykają, dokładamy do repertuaru kolejne piosenki. Cieszymy się, że możemy tutaj być. To jest piękny festiwal, na którym będziemy mogli pokazać naszą twórczość" - opowiedział Interii Muzyce Piotr Kupicha podczas konferencji wydarzenia. I rzeczywiście, jubileuszowy występ Feel otworzył festiwal w wielkim stylu. Muzycy zaprezentowali największe hity z minionych 20 lat swojej kariery - między innymi "No pokaż, na co cię stać", "A gdy jest już ciemno", "W blasku słońca", "Jak anioła głos" i "Gotowi na wszystko" z pomocą Lanberry.

"Będzie Zespół Pieśni i Tańca 'Śląsk', będzie Feel w komplecie, będą goście, także będzie petarda! Rozpoczynamy cały festiwal, więc stawiamy sobie za zadanie huczne rozpoczęcie tego święta muzyki!" - zdradził nam Piotr Kupicha i rzeczywiście nie kłamał! Na scenie nie zabrakło wczoraj niespodzianek, czułych słów wdzięczności oraz gości specjalnych - razem z Feel wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk", kompletnie porywając zebraną w amfiteatrze publiczność.

Feel Przemek Swiderski www.affp.pli AKPA

Kolejnym przystankiem na Polsat Hit Festiwalu był konkurs na "Radiowy Przebój Roku". Polskie gwiazdy zaprezentowały widowni swoje hity z ostatnich miesięcy, tym samym podsumowując swój trud włożony w próby, przymiarki, a nawet specjalne charakteryzacje. Na scenie zaśpiewali: Oskar Cyms i Carla Fernandez ("Do gwiazd"), Jonatan ("Róż"), Kaeyra ("Sour"), Vix.N, Wiktor Dyduła ("Tam słońce, gdzie my"), Smolasty, Lanberry i Tribbs oraz bryska ("obca"). Na sopockich deskach amfiteatru wystąpił również duet Alien i Majtis, który wygrał ostatnią edycję programu "Must Be The Music". Doda i Smolasty wykonali razem dwa utwory - swoje największe hity ostatnich miesięcy: "Nie żałuję" oraz "Nim zajdzie słońce".

Na scenie wystąpiła również Justyna Steczkowska, która przybyła do Sopotu niemal od razu po dynamicznej przygodzie w Bazylei, gdzie reprezentowała Polskę w 69. Konkursie Piosenki Eurowizji. Artystka zaśpiewała "Gaję", pokazała eurowizyjnego smoka, wisiała na linie i zachwyciła publiczność wysokimi, pewnymi dźwiękami, dzięki którym Polacy pokochali jej reprezentację w konkursie.

Justyna Steczkowska Pawel Wodzynski East News

Na koniec piątkowego wieczoru na deskach Opery Leśnej zaśpiewała Kayah. Artystka obchodzi w tym roku 30. rocznicę wydania swojego albumu "Kamień", a więc na scenie nie zabrakło utworów z pamiętnego krążka. Warto dodać, że w koncercie pod tytułem "Kayah - 30 lat jak kamień", piosenkarce towarzyszyli również dwaj inni goście specjalni: Dawid Kwiatkowski i Krzysztof Kiljański. W amfitearze, po brzegi wypełnionym publicznością, wybrzmiały takie utwory jak "Testosteron", "Na językach", "Prócz ciebie nic", "Proszę tańcz", "Supermenka", "Po co?" czy "Ramię w ramię".

W drugiej części koncertu do wokalistki dołączył Goran Bregović, z którym Kayah nagrała jedne z największych przebojów w swojej karierze. W czasie specjalnego koncertu usłyszeliśmy przeboje z kultowego albumu "Kayah i Bregović", a także solowe hity bośniackiego twórcy. Zapowiedź muzyka spotkała się z gromkimi brawami widowni, po czym duet niemal natychmiast zabrał się za wspólne wykonywanie piosenek.

Kayah na Polsat Hit Festiwal Przemek Swiderski www.affp.pli AKPA

Przypomnijmy, iż kultowa już płyta "Kayah i Bregović" ukazała się w kwietniu 1999 roku. Wszystkie utwory skomponował Goran, a Kayah zaśpiewała do nich autorskie teksty. Album był oszałamiającym sukcesem i stał jedną z najważniejszych europejskich płyt przełomu wieków. Tylko w Polsce sprzedał się w nakładzie ponad 700 tysięcy egzemplarzy, uzyskawszy tym samym status diamentowej płyty. Został też wydany w innych europejskich krajach.

