Konkurs Piosenki Eurowizji z roku na rok udowadnia, że w rywalizacji liczą się nie tylko piosenki z wartościowym tekstem, skłaniającym słuchaczy do refleksji i eksponujące mocne głosy reprezentantów. Słuchacze z Europy wręcz uwielbiają uczestników, którzy podchodzą do swojego występu z dystansem, mieszają pop z rapem, rockiem czy szalonym techno i robią spektakularne show, pełne efektów wizualnych i energicznej choreografii.

To on będzie następcą Tommy'ego Casha? Ma szansę zdobyć serca widzów Eurowizji 2026

Okazuje się, że do przyszłorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji szykuje się kolejny kandydat, który ma potencjał na zostanie ulubieńcem publiczności. Swoim stylem muzycznym idealnie wpisuje się w panującą modę. Mowa o bbno$ (czyt. Baby No Money), który wyraźnie dał do zrozumienia swoim fanom, że chciałby wziąć udział w międzynarodowej rywalizacji. Kim jest artysta i jaki kraj miałby reprezentować?

bbno$, to tak właściwie Alexander Leon Gumuchian - kanadyjski raper, piosenkarz i autor tekstów. Urodził się w 1995 r. w rodzinie o korzeniach ormiańskich, duńskich i szwajcarskich. Jeśli miałby zgłosić się do konkursu Eurowizji, to zrobiłby to jako przedstawiciel Armenii. Czuje się przywiązany do tego kraju i z pewnością dumnie reprezentowałby jego barwy.