Prowadzona przez Nicki Minaj, rapera LL Cool J i Jacka Harlowa gala MTV Video Music Awards 2022 odbyła się w Prudential Center w Nowym Jorku.

Widzowie mogli zobaczyć występy m.in. Red Hot Chili Peppers, Blackpink, Lizzo, Maneskin, Panic! at the Disco oraz pierwszy wokalisty country, który wystąpił na VMA, czyli Kane'a Browna.

Nicki Minaj odebrała wyjątkową nagrodę Video Vanguard Award, która przyznawana jest za wkład w kulturę stacji MTV. Raperka, która w ciągu swojej kariery otrzymała 17 nominacji do VMA, wykonała wiązankę obejmującą wszystkie swoje największe hity, od "Super Bass" do najnowszego singla "Super Freaky Girl". Artystka w swojej mowie wyraziła żal, że Whitney Houston i Michael Jackson nie mogli być na miejscu, aby z nią świętować.

"Chciałabym, aby ludzie traktowali zdrowie psychiczne poważnie, nawet w przypadku tych, którzy wydają się mieć idealne życie" - powiedziała o swoich idolach.

Odbierająca nagrodę za teledysk roku Taylor Swift zdradziła, że 21 października ukaże się jej nowy album.

Red Hot Chili Peppers odebrali nagrodę Global Icon Award.

MTV VMA 2022: Maneskin ocenzurowani?

Podczas gali wystąpił m.in. słynący z kontrowersji zespół Maneskin.

Zespół został ocenzurowany przez MTV ze względu na kontrowersyjne stroje podczas swojego występu. Lider zespołu, Damiano David, założył dość ekstrawaganckie spodnie z wycięciami z przodu i z tyłu, przypominające bardziej stringi. Kiedy odwrócił się, publiczność i telewidzowie zobaczyli pośladki muzyka.

Z kolei basistka grupy, Victoria De Angelis, miała podczas krótkiego koncertu odsłoniętą pierś z zaklejonym sutkiem. Podczas grania bluzka zsunęła się jej i odsłoniła drugą pierś. To jak widać było za dużo dla MTV.

Telewizja zdecydowała się pokazać widzom szeroki kadr kamery na całe Prudential Center, zamiast skąpo odzianego zespołu występującego na scenie. To spotkało się z oburzeniem widzów, którzy podzielili się na Twitterze swoją frustracją.

Ok, nawet nie lubię tego zespołu, ale ten występ Maneskin mógł być najważniejszym momentem VMA. Kamery ucięły ponad połowę wystąpienia i bazując na stroju wokalisty, coś mogło się wydarzyć" - napisał jeden z użytkowników Twittera.

Maneskin ( posłuchaj! ) szturmem podbiło europejską scenę podczas ubiegłorocznej Eurowizji. Zespół wywodzący się z Rzymu dowiódł, że rock jest nadal żywy. Zwycięstwo grupy otworzyło im drzwi do występów na najważniejszych imprezach także w Stanach, supportowali m.in. trasę The Rolling Stones.

MTV VMA 2022 - kto zdobył nagrody?

Global Icon Award: Red Hot Chili Peppers

Video Vanguard Award: Nicki Minaj

Najlepszy teledysk: Taylor Swift - "All Too Well" (10-minute version) (Taylor's version)

Utwór roku: Billie Eilish - "Happier Than Ever"

Piosenka lata: Jack Harlow - "First Class"

Występ roku: Seventeen - "Rock With You"

Album roku: Harry Styles - Harry's House

Artysta roku: Bad Bunny

Najlepszy nowy artysta: Dove Cameron

Najlepszy zespół: BTS

Najlepsza współpraca: Lil Nas X, Jack Harlow - "Industry Baby"

Najlepszy teledysk pop: Harry Styles - "As It Was"

Najlepszy teledysk hip hop: Nicki Minaj ft. Lil Baby - "Do We Have a Problem?"

Najlepszy teledysk R&B: The Weeknd - "Out of Time"

Najlepszy teledysk rock: Red Hot Chili Peppers - "Black Summer"

Najlepszy teledysk alternatywa: Maneskin - "I Wanna Be Your Slave"

Najlepszy teledysk latynoski: Anitta - "Envolver"

Najlepszy teledysk k-pop: Lisa - "Lalisa"

Najlepszy teledysk z dobrym przekazem: Lizzo - "About Damn Time"

Najlepszy występ w Metaverse: Blackpink The Virtual | PUBG

Najlepszy teledysk długometrażowy: Taylor Swift - "All Too Well" (10-minute version) (Taylor's version)

Najlepsze zdjęcia: Harry Styles - "As It Was"

Najlepsza reżyseria: Taylor Swift - "All Too Well" (10-minute version) (Taylor's version)

Najlepsza dyrekcja artystyczna: Lil Nas X, Jack Harlow - "Industry Baby"

Najlepsze efekty specjalne: Lil Nas X, Jack Harlow - "Industry Baby"

Najlepsza choreografia: Doja Cat - "Woman"

Najlepszy montaż: Rosalía - "Saoko"