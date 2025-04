Upadł na twarz, wstał jako król internetu. Bolesny incydent nie pokrzyżował mu planów

David Anthony Burke znany jako d4vd , doznał bolesnego upadku podczas swojego występu na Coachelli w piątek, 11 kwietnia, kiedy próbował wykonać salto i wylądował twarzą na scenie, co szybko stało się viralowym materiałem.

Muzyk, znany z utworów " Feel It " i " Remember Me " z serialu Arcane , próbował wykonać skok z części sceny, ale poślizgnął się i wylądował na twarzy. Nagranie tego momentu zdobyło ogromną popularność w sieci.

Pomimo tego wypadku, 20-letni artysta zachował pogodę ducha. Po incydencie d4vd zażartował na X, określając sytuację mianem "rytuału upokorzenia". Jest to nawiązanie do rzekomego zwyczaju w show-biznesie, który zakłada, że każda gwiazda musi przeżyć coś zawstydzającego na forum publicznym, aby odnieść duży sukces.

Kiedy nagranie z upadkiem zaczęło cieszyć się ogromną popularnością w mediach społecznościowych, d4vd udostępnił mema z obrazkiem spokojnego psa, do którego dodał podpis: "rytuał upokorzenia zakończony... widzimy się za tydzień na Coachelli, kocham was".

Warto dodać, że d4vd nie jest pierwszym artystą, który zaliczył upadek na scenie w ostatnich miesiącach. Wiele innych gwiazd miało podobne momenty, w tym Scotty McCreery czy Olivia Rodrigo , która w październiku podczas koncertu na trasie Guts World Tour w Australii wpadła do dziury na scenie.

"Teraz działam z dużą intencją", powiedział w wywiadzie. "Nigdy nie byłem fanem planowania. Nigdy nie byłem zwolennikiem wyznaczania celów, bo patrzenie za daleko do przodu sprawia, że tracisz z oczu to, co robisz dziś. Ale w tym roku działam bardzo świadomie, bardzo taktycznie".