Zanim informacja o nowej płycie pojawiła się w sieci, muzycy ogłosili to podczas koncertu w Denver. Premiera płyty zaplanowana jest na 14 października tego roku. Podwójny album został wyprodukowany przez Ricka Rubina. "'Return of the Dream Canteen' to wszystko, czym jesteśmy i o czym kiedykolwiek marzyliśmy. Stworzony z naszych serc" - zapowiedział zespół. Pierwszy singel - "Tippa My Tongue" - ukaże się w piątek, 29 lipca.

W 2022 roku RHCP wydali już jeden album - "Unlimited Love", który promowały single "Black Summer", "Poster Child", "Not The One" i "These Are The Ways". Za produkcję tej płyty również odpowiadał Rick Rubin, który powrócił do współpracy z zespołem po 11 latach.

Flea, basista grupy, wyjaśnił w mediach społecznościowych, dlaczego zdecydowali się na wydanie dwóch albumów w ciągu jednego roku. "Proces twórczy nadaje życiu sens i cel! Wydaliśmy podwójny album ('Unlimited Love' - przyp. red.) jakieś cztery miesiące temu. Uwielbiam ten album, czułem się tak dobrze dzieląc się nim z wami. Teraz wydajemy kolejny podwójny album i ten jest absolutnie najlepszym z tego, kim jesteśmy. Jestem cholernie podekscytowany" - stwierdził.

Wideo Red Hot Chili Peppers Confirm New Single Is Coming Very Soon! (Denver, CO) (July 23, 2022)

Red Hot Chili Peppers w "złotym składzie"

Zarówno "Return of the Dream Canteen", jak i "Unlimited Love" zostały nagrane w legendarnym składzie z Johnem Frusciante na gitarze, który w 2019 roku po raz drugi powrócił do zespołu. Gitarzysta dołączył do zespołu w 1988 roku, zastępując zmarłego z powodu przedawkowania heroiny Hillela Slovaka i nagrał album "Mother's Milk". W 1991 roku muzycy wydali płytę "Blood Sugar Sex Magik", która dzięki takim singlom jak "Under The Bridge" czy "Give It Away", zrobiła z nich gwiazdy.

Pomimo sukcesu, a może właśnie przez ten sukces, chwilę po premierze płyty odszedł z zespołu, zatracając się w swoim uzależnieniu od heroiny. W tamtym czasie o mało nie umarł, jednak udało mu się pokonać nałóg. Wrócił do grupy dopiero w 1998 roku i dzięki niemu formacja znowu wskoczyła na szczyt z płytą "Californication".

Następnie grupa z Johnem w składzie nagrała albumy "By The Way" i "Stadium Arcadium". Kiedy wydawało się, że skład ma swój najlepszy moment... Frusciante w 2009 roku poinformował o swoim drugim odejściu z Red Hot Chili Peppers, a zastąpił go młody Josh Klinghoffer. Obecny skład zespołu to: Anthony Kiedis (wokal), Flea (gitara basowa), Chad Smith (perkusja) i John Frusciante (gitara, chórki).