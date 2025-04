"Zaczynałyśmy od punktu zero. Ja wymordowana i straumatyzowana tym co było wcześniej. Ona pełna energii, zapału, pomysłów i tylko nie miała szczęścia do artysty, który doceniłby Jej starania i całkowicie Jej zaufał" - rozpoczęła Agnieszka Chylińska na swoim Instagramie, składając życzenia urodzinowe Joannie Ziędalskiej-Komosińskiej, swojej menadżerce, a przede wszystkim przyjaciółce.