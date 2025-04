Po raz ostatni zrobiły to na zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 r. Siedem lat później doszło do reaktywacji na potrzeby 13 koncertów w Wielkiej Brytanii i Irlandii pod hasłem "Spice World - 2019 UK Tour" . W tej trasie nie wzięła udziału Victoria Beckham , która wielokrotnie mówiła, że kariera muzyczna to dla niej zamknięty etap.

Co jakiś czas pojawiają się pogłoski, że Spicetki planują w jakiś sposób świętować swoje 30-lecie. "The Sun" informuje o tajemniczych spotkaniach Geri Horner (w zespole występowała pod panieńskim nazwiskiem Halliwell) z Simonem Fullerem , byłym menedżerem grupy.

Victoria Beckham ponoć na "90 procent" nie weźmie udziału w reaktywacji, ale "The Sun" podaje, że niewykluczona jest jej obecność na pojedynczych występach, być może nawet jako... awatar. To Simon Fuller miał być jednym z pomysłodawców projektu "ABBA Voyage" , w którym muzyków grupy ABBA w Londynie zastępują właśnie awatary.

Przypomnijmy, że w 2026 r. przypada 30-lecie wydania debiutanckiego albumu "Spice", który przyniósł takie przeboje, jak m.in. "Wannabe", "Say You'll Be There", "2 Become 1" i "Mama".