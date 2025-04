Patrycja Krzyczman prezentuje pierwszy singel "Znikąd". "Opowieść o dorastaniu"

"Znikąd" to pierwszy singel Patrycji Krzyczman. "To utwór, który w poruszający sposób oddaje emocje towarzyszące młodej kobiecie na progu dorosłości, opowiada o poczuciu zagubienia, odrzucenia i niepewności, ale również o drzemiącym w każdym potencjale, który potrzebuje czasu, by rozkwitnąć" - czytamy o piosence.