"Piter…ta informacja nas powaliła:(((. Odszedł w nocy do domu Pana nasz fantastyczny gitarzysta Piotr Radecki. Chorował ale zawsze jest nadzieja, zawsze! Za młodo! To co robiłeś na koncertach, to jak grałeś! Dziękuję Ci za godziny spędzone przy 5-tce!!! A 'Jedwabna nić' - jedyny numer przy którym płaczę. Twoje solo zawsze będzie przypominać mi o Tobie jakim byłeś człowiekiem i jaki mistrzem gitary byłeś!" - czytamy.