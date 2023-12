Gorące emocje wokół sylwestra TVP w Zakopanem. "Krew mnie zalewa"

Od 2016 r. (z przerwą na pandemiczny rok 2020, kiedy to Sylwester Marzeń odbył się w Ostródzie) TVP razem ze swoimi widzami świętuje w Zakopanem. Podczas pierwszego sylwestra pod Tatrami jednym z prowadzących był Sebastian Karpiel-Bułecka, pochodzący z Zakopanego lider grupy Zakopower ( posłuchaj! ), a w 2017 r. razem ze swoim zespołem pojawił się na scenie. Formacja wystąpiła też na sylwestrze w Ostródzie.



Jak się okazuje, wokalista nie jest jednak fanem tej imprezy.

"Dziś, kiedy widzę zespoły disco polo grające z półplaybacku, to zalewa mnie krew. A kiedy zobaczyłem, że poprzebierali tych muzyków za górali, to już naprawdę trafił mnie szlag" - opowiada w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", dodając, że tłumy uczestników doprowadzają do zadeptania Równi Krupowej.

Jedynym plusem imprezy ma być fakt, że turyści uczestniczący w sylwestrowej zabawie w tym czasie nie planują niebezpiecznych w zimie wypraw w góry.



Przypomnijmy, że w tym roku podczas Sylwestra Marzeń w Zakopanem pojawią się m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Cleo, Blanka, Roxie Węgiel, Viki Gabor, Sławomir i Kajra, Zenek Martyniuk, Weekend, Piękni i Młodzi, Pectus, Red Lips, Mezo i Liber oraz Lisha & The Men.

Sebastian Karpiel-Bułecka i specjalni goście grupy Zakopower

"Widzialne | Niewidzialne", czyli ósmy album w dorobku Zakopower, pojawił się w listopadzie 2022 r.

- Wychodzę z takiego założenia, że dobrze, jakby w tekstach piosenek był jakiś konkretny przekaz. W ogóle uważam, że artyści powinni być trochę drogowskazami. Nie chodzi o mądrzenie się i pouczanie kogoś, ale o dzielenie się swoimi przeżyciami, przemyśleniami, żeby innym w taki sposób pomóc - opowiadał Sebastian Karpiel-Bułecka w rozmowie z Interią.

Niemal rok po premierze ostatniej płyty zespół postanowił stworzyć wyjątkowy tryptyk, w którym prezentuje trzy utwory z "Widzialne | Niewidzialne", ale w nieco odmienionych wersjach - z udziałem zaskakujących gości. Na otwarcie poznaliśmy "Szczęście" zaśpiewany z Belą Komoszyńską (Sorry Boys), później pojawił się "Biały obłok" (gościnnie Igor Herbut z grupy LemON), a całość zamyka "Wołosi" (feat. Ralph Kaminski).

Tryptyk z nowymi wersjami promował premierę winylowej wersji "Widzialne | Niewidzialne", która pojawiła się pod koniec 25 listopada.