Dyskusję wywołało odkrycie, że Young jest spokrewniona z popularną autorką książek dla dzieci, Julią Donaldson, znaną z “Gruffalo”. Wokalistka jednak stanowczo podkreśla, że jej sukces wynika wyłącznie z ciężkiej pracy i talentu.

“Ludzie twierdzą, że jestem ‘nepo baby’, bo moja prababcia napisała ‘Gruffalo’. Co za bzdury! Mam tyle do powiedzenia na ten temat, ale nie mogę tego powiedzieć. Ale nie jestem ‘nepo baby’, nie jestem ‘industry plant’, powiedziałam to, więc niech ci wszyscy, którzy piszą bzdury w Internecie, znajdą sobie lepsze zajęcie. To naprawdę smutne, że nie mają nic lepszego do roboty” - skomentowała w jednym z wywiadów dla Capital Buzz.

"Jeśli jesteś ‘industry plant’, to twoja chwila nie potrwa długo. Ale to nie ma znaczenia, kto ma talent, to ma talent” - dodała, odnosząc się do zarzutów, że jej kariera została sztucznie wykreowana przez branżę.

Kim jest Lola Young?

Lola Young to 24-letnia wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów z południowego Londynu. Mimo że zadebiutowała dopiero w 2019 roku, zdążyła już zdobyć uznanie krytyków i słuchaczy. Wyróżnia ją niezwykle mocny wokal, bezkompromisowa charyzma oraz teksty pełne emocji i humoru.

Urodzona 4 stycznia 2001 roku, Young dorastała w domu pełnym muzyki. Jako nastolatka pisała własne utwory, a swoje umiejętności szlifowała w prestiżowej Brit School - tej samej, którą ukończyły Adele, Amy Winehouse i Leona Lewis. Jej charakterystyczny głos jest często porównywany do wymienionych legend. W wieku 18 lat podpisała pierwszy duży kontrakt, co zapoczątkowało jej dynamiczną karierę.

Sukcesy i przełomowy moment

Lola Young zwróciła na siebie uwagę dzięki swoim pierwszym EP-kami "Renaissance” i "After Midnight”, a także albumowi "My Mind Wanders And Sometimes Leaves Completely”, w którym porusza temat relacji, samoakceptacji i zdrowia psychicznego. Jednak największy przełom w jej karierze nastąpił w 2024 roku, gdy jej singiel "Messy” stał się viralem na TikToku i trafił na światowe listy przebojów.

Sama artystka opisuje ten utwór jako "hymn ADHD” i opowieść o trudnych relacjach międzyludzkich: "To bardzo szczery numer. Chodzi o akceptację niedoskonałości i znalezienie siły w tym, kim jestem” - mówiła w wywiadzie dla Attwood.

Polscy fani twórczości Loli będą mieli okazję zobaczyć jej występ na żywo na tegorocznej edycji Open’er Festivalu.

Rozwiń