Polskim reprezentantem w zeszłorocznym konkursie był Dominik Arim - wystąpił przed publicznością w Madrycie z piosenką " All Together ". Nastoletni muzyk dał popis swoich wokalnych umiejętności, zaś u jego boku wystąpiły tancerki. Efekty świetlne i wizualizacja w tle dopełniły spektakularny wymiar show i, choć nie zagwarantowało nam to zwycięstwa, Dominik nie rozstaje się z muzyką. Teraz zaprezentował cover ostatniego hitu Justyny Steczkowskiej, " Gai ", czym zachwycił swoich fanów i słuchaczy.

Za sprawą utworu "Gaja", który charakteryzuje się długimi, przeszywającymi dźwiękami, na TikToku powstał trend, w którym to fani Justyny odwzorowują jej wykonanie. Jak się okazuje, niektórym wychodzi to bardzo dobrze, na co zwróciła uwagę sama twórczyni przeboju. W "Gaja Challenge" wzięło udział wielu polskich artystów, w tym między innymi Marcin Maciejczak, Michał Sobierajski czy Ramona Rey, która oczarowała samą Justynę. Teraz do grona artystów, którzy coverują utwór Steczkowskiej, dołączył Dominik Arim. "Dzisiaj zaśpiewam dla was utwór 'Gaja" Justyny Steczkowskiej" - zapowiedział nastolatek, po czym przeszedł do rzeczy.