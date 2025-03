Frank Ferrer w Guns N' Roses występował od 2006 r. i przez 19 lat pozostawał częścią ich koncertowego składu. Z grupą zarejestrował partie perkusji na pięć utworów z ostatniej studyjnej płyty "Chinese Democracy" z 2008 r.: "Chinese Democracy", "Better", "If the World", "There Was a Time" i "I.R.S.".

W oświadczeniu podkreślono, że rozstanie następuje w przyjaznej atmosferze, a muzycy wyrazili wdzięczność za jego kreatywność oraz wkład w działalność grupy. Dodano również, że Ferrer zapisał się w historii jako najdłużej grający perkusista zespołu.

Znamy nowego perkusistę Guns N' Roses. Fani liczyli na inne nazwisko

Gdy ruszyły spekulacje na temat jego następcy, fani najczęściej wskazywali dwa nazwiska: Steven Adler i Matt Sorum. Ten pierwszy występował w Gunsach w latach 1985-1990, a Sorum został jego następcą, występując do 1997 r. Adler odpowiadał za debiut "Appetite for Destruction" i koncertówkę "G N' R Lies", z kolei Sorum łączony był z komercyjnymi sukcesami spod znaku obu części "Use You Illusion". Ten drugi muzyk później razem z gitarzystą Slashem i basistą Duffem McKagenem grał jeszcze w Velvet Revolver, gdy ci dwaj znajdowali się poza Gunsami.

Dzień po rozstaniu z Ferrerem ogłoszono nazwisko nowego perkusisty Guns N' Roses - został nim 45-letni Isaac Carpenter. Jego pierwsze muzyczne kroki to pomyślany początkowo jako cover band Gunsów .22s and Tulips (wkrótce zmieniono nazwę na Loudermilk, a na początku XXI wieku na Gosling). Razem z tą formacją tuż po wydaniu debiutanckiej EP-ki zaliczył m.in. występ przed Velver Revolver.

Rozwiń

W 2009 r. Isaac Carpenter został zatrudniony do Loaded, czyli grupy Duffa McKagana. W jej barwach zarejestrował płytę "The Taking" (2011). W tym czasie był też w koncertowym składzie wspierającym na scenie Adama Lamberta. W 2014 r. dołączył do grupy Awolnation, z którą nagrał ich największy przebój "Sail" z płyty "Run".

Guns N' Roses wracają do Polski

Już w zmienionym składzie Gunsi wrócą do Polski - organizowany przez Live Nation koncert odbędzie się 12 lipca na PGE Narodowym. W tym samym miejscu odbył się poprzedni polski koncert rockowej legendy (20 czerwca 2022 r.).

Wcześniej Amerykanie dwukrotnie odwiedzili Polskę w ramach trasę "Not in This Lifetime... Tour" - pojawili się w Gdańsku (czerwiec 2017 r.) i Chorzowie (lipiec 2018 r.). Seria występów po powrocie gitarzysty Slasha i basisty Duff McKagana zakończyła się komercyjnym sukcesem przynosząc blisko 700 mln dolarów (obecnie ósme miejsce na liście najbardziej dochodowych tras wszech czasów).

Rockowy zespół kontynuował przygodę z koncertami pod hasłem "We're F'n' Back! Tour" (2021-2022) i "2023 Tour", jednak fani nieustająco dopytują o nowe nagrania. W lutym 2022 r. pojawiła się EP-ka "Hard Skool" z dwoma studyjnymi nagraniami ("Hard Skool" i "Absurd" z czasów sesji do ostatniej studyjnej płyty "Chinese Democracy" z 2008 r.) i koncertowymi wersjami "Don't Cry" i "You're Crazy".

Z kolei w listopadzie 2022 r. zespół wypuścił ekskluzywną reedycję podwójnej płyty "Use Your Illusion", a w kolejnym roku pojawiły się single "Perhaps" i "The General". Te dwa nagrania również pochodzą z czasów sesji "Chinese Democracy".

Przypomnijmy, że w obecnym składzie Gunsów występuje trójka liderów z początków działalności: Axl Rose (wokal), Slash (gitara) i Duff McKagan (bas), których wspierają klawiszowiec Dizzy Reed, gitarzysta Richard Fortus, grająca na instrumentach klawiszowych Melissa Reese (odpowiedzialna również za chórki) i wspomniany Isaac Carpenter, który zadebiutuje 1 maja koncertem w Korei.

- Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tej części mojego życia. To bardzo pozytywna grupa ludzi i nie mogę się doczekać tego, co będzie dalej z nami - powiedział Interii Duff McKagan, pytany o plany związane z Guns N' Roses.

Duff McKagan: Polska to rock’n’rollowy kraj INTERIA.PL