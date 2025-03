Zenek Martyniuk skomentował ostatnie afery syna. Prawda wyszła na jaw

Cała sytuacja doprowadziła do reakcji Danuty Martyniuk , która zapowiedziała, że odetnie syna od finansowego wsparcia. W rozmowie z “Faktem” podkreślała, że od dłuższego czasu stara się przekonać Daniela do podjęcia leczenia. “To jest człowiek uzależniony, ja od dawna namawiam go, by poszedł na terapię lub do jakiegoś ośrodka odwykowego” - przyznała.

"Daniel się naprawdę ostatnio ogarnął. Teraz już jest grzeczny, poukładany, ustatkowany.” - opowiadał muzyk. Wspomina też o tym, że jego kontakt z synem znacząco się poprawił, a Daniel dzwonił do niego podczas wypoczynku z żoną. “ Z tych gór to codziennie do mnie dzwonił. Był na Słowacji, bo zimą nie miał czasu. Faustyna to nie może i nie jeździła. A Daniel to na desce zjeżdżał z takich tras, że tylko go ostrzegałem przed kontuzją" dodaje Zenek.