Akademia Fonograficzna ogłosiła nominowanych w 27 kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej. Laureatów poznamy 22 marca kwietnia podczas Gali Muzyki Rozrywkowej i Jazzu w Gliwicach.

Rekordową liczbę ośmiu nominacji do Fryderyków otrzymał Vito Bambino. Akademia wyróżniła go w kategorii: artysta roku, autor roku, producent roku, oraz kompozytor roku (w teamie z Omarem Ziembińskim, Franciszkiem Kempą oraz Moo Latte). Vito będzie walczył o statuetkę także w kategoriach album roku indie pop za płytę "Poczekalnia" oraz utwór roku, gdzie nominowany jest indywidualnie z singlem "Etna", a także razem z Igo i Mrozem w projekcie Męskie Granie Orkiestra 2023 z przebojem "Supermoce". To trio ma także szanse na wyróżnienie jako zespół / projekt artystyczny roku.

Po pięć nominacji otrzymali Daria Zawiałow, sanah, Hania Rani, Mrozu oraz Lech Janerka. Wokalistki zmierzą się ze sobą o tytuł artystki Roku, a także autorki Roku. Daria wraz Bartoszem Dziedzicem i sanah w tandemie z Dominikiem Buczkowskim-Wojtaszkiem i Patrykiem Kumórem rywalizować będą również o statuetkę w kategorii kompozytor/kompozytorka/team kompozytorski roku.

"Dziewczyna Pop" Darii Zawiałow ma szansę na najważniejszą nagrodę muzyczną w kategorii album roku pop, a pochodzący z tej płyty singel "Fifi Hollywood" na nagrodę dla utworu roku.

Fryderyki, czyli najważniejsza nagroda muzyczna w Polsce

Fryderyki to najważniejsze narody muzyczne przyznawane od 1995 r. przez Akademię Fonograficzną, czyli powołane przez Związek Producentów Audio Video jury, w skład którego wchodzi niemal 1800 artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej. Nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej. Jej członkowie mogą należeć wyłącznie do jednej sekcji i tylko w jej obrębie mają prawo głosu. Dzięki temu każdy ma szansę wypowiedzieć się w tej dziedzinie muzyki, która jest mu najbliższa.

Fryderyki 2024 - nominowani - Muzyka Rozrywkowa

ALBUM ROKU POP

Daria Zawiałow - "Dziewczyna Pop"

Dawid Tyszkowski - "Mój kot zaginął i raczej już nie wróci"

IGNACY - "Central Park"

Kwiat Jabłoni - "Pokaz slajdów"

Mery Spolsky - "Erotik Era"



ALBUM ROKU INDIE POP

Daria ze Śląska - "Tu była"

Kasia Lins - "Omen"

Natalia Przybysz - "TAM"

Nosowska - "Degrengolada"

Vito Bambino - "Pracownia"



ALBUM ROKU HIP HOP

Łona x Konieczny x Krupa - "TAXI"

PRO8L3M - "PROXL3M"

Taco Hemingway - "1-800-OŚWIECENIE"

Włodi - "HHULTRAS"

Zdechły Osa - "Breslau Hardcore"

ALBUM ROKU SOUL/R&B/REGGAE



Marika - "Cykl"

Paulina Przybysz - "Wracając"

Rosalie. - "Motherlode"



ALBUM ROKU ROCK

Dr. Misio - "Chory na Polskę"

Kim Nowak - "My

Myslovitz - "Wszystkie narkotyki świata"

Riverside - "ID.Entity"

WaluśKraksaKryzys - "+piekło+niebo+"



UTWÓR ROKU

Daria Zawiałow - "FIFI Hollywood"

Lech Janerka - "D*pa jak sofa"

L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra feat. Kayah, Dagadana, Laboratorium Pieśni, Tęgie Chłopy - "Jesień - Tańcuj"

Męskie Granie Orkiestra 2023 (Vito Bambino, Igo, Mrozu) - "Supermoce"

Vito Bambino - "Etna"



ALBUM ROKU BLUES

Boogie Boys - "Full Speed No Breaks"

Porter/Karczewska - "On The Wrong Planet"

Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa - "Koncert w Rozmarino"



ALBUM ROKU METAL

Carnal - "Horyzont zdarzeń"

Dragon - "Unde Malum"

Flapjack - "Sugar Free"

Łysa Góra - "W ogniu świat"

Wicher - "Ugory"



ARTYSTKA ROKU

Daria Zawiałow

Hania Rani

Kasia Lins

Kaśka Sochacka

Mery Spolsky

sanah

ARTYSTA ROKU

Krzysztof Zalewski

Lech Janerka

Mrozu

Taco Hemingway

Vito Bambino



ZESPÓŁ / PROJEKT ARTYSTYCZNY ROKU

Kacperczyk

Męskie Granie Orkiestra 2023

Kwiat Jabłoni

Łona x Konieczny x Krupa

Lordofon



TELEDYSK ROKU



Krzysztof Kiziewicz - za teledysk: "Bym poszedł "- Łona x Konieczny x Krupa

Krzysztof Grajper - za teledysk: "Supermoce" - Męskie Granie Orkiestra 2023

Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec za teledysk: "Po trupach do Ciebie" - Kasia Lins

Nikodem Marek za teledysk: "FIFI HOLLYWOOD" - Daria Zawiałow

Tadeusz Śliwa za teledysk: "mori" - Dawid Podsiadło

NAJLEPSZE NOWE WYKONANIE



Brodka, Rosalie. - "Jezioro szczęścia"

Karaś/Rogucki - "Zaopiekuj się mną"

Mrozu - "Nie stało się nic (MTV Unplugged)"

sanah - "Pocałunki (M. Pawlikowska-Jasnorzewska)"

Zalewski śpiewa Niemena - " Płonąca stodoła"

NAJLEPSZE NAGRANIE KONCERTOWE



Kaśka Sochacka - "Live"

Mikromusic - "Mikromusic z Górnej Półki"

Mrozu - "MTV Unplugged"

sanah - "Bankiet u sanah"

Skalpel - "Big Band Live"



PRODUCENT/PRODUCENTKA/TEAM PRODUCENCKI ROKU

Andrzej Smolik

Frank Leen

Hania Rani

Hotel Torino (Patryk Kumór, Dominik Buczkowski-Wojtaszek)

L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra

Mateusz Dopieralski (Vito Bambino)



ALBUM ROKU MUZYKA FILMOWA, TEATRALNA, ILUSTRACYJNA

Hania Rani - "On Giacometti"

Andrzej Smolik - "IMAGO (Original soundtrack"

Kleks - "Akademia Pana Kleksa"

L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra - "Chłopi"

Zamilska - " Mother’s Day (Music from the Netflix Film)"

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU

Daria ze Śląska

Frank Leen

IGNACY

Kathia

Matecki



KOMPOZYTOR/KOMPOZYTORKA/TEAM KOMPOZYTORSKI ROKU



Daria Zawiałow, Bartosz Dziedzic

Lech Janerka

Łona, Konieczny, Krupa

sanah, Dominik Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór

Vito Bambino, Omar Ziembiński, Franciszek Kempa, Moo Latte

AUTOR/AUTORKA/TEAM AUTORSKI ROKU

Daria Zawiałow

Hania Rani

Lech Janerka

sanah

Vito Bambino





ALBUM ROKU ELEKTRONIKA

KIWI - "Paranoje"

Krzesimir Dębski & Tadeusz Sudnik - "Borello"

Mariusz Duda - "Afr AI d"

Władysław GUDONIS Komendarek, Krzysztof Maria Komendarek-Tymendorf - "AtomoGenus"

Zima Stulecia - "Minus 30 stopni C"



ALBUM ROKU ALTERNATYWA

BOKKA - "BOKKA HITS 10"

Hania Rani - "Ghosts"

Jan Emil Młynarski - "Narkotyki"

Lech Janerka - "Gipsowy odlew falsyfikatu"

Spięty - "Heartcore"



ALBUM ROKU MUZYKA DZIECIĘCA

Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości - "Inwazja Nerdów vol. 1"

Natalia Lesz - "Piosenki domowe"

Śpiewające brzdące - "Lisek i przyjaciele"



ALBUM ROKU PIOSENKA POETYCKA I LITERACKA

Fismoll - "Pomiędzy"

Katarzyna Groniec - "Konstelacje

Miuosh - "Początek"

Sorry Boys - "Moje serce w Warszawie"

Tomasz Ziętek - "Same Old Songs"



ALBUM ROKU MUZYKA KORZENI



EABS meets JAUBI - " In Search of a Better Tomorrow"

Hańba! - "Kryzys"

Laboratorium Pieśni - "Hé oyáte"

Same Suki - "Dziadoskie piosenki o miłości"

Żywiołak - "Dekonstrukcja historyczna I"



Fryderyki 2024 - nominowani - muzyka jazzowa

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU JAZZ



Horntet

Irka Zapolska

Michał Aftyka

Piotr Szlempo

superminimalism

ARTYSTA ROKU JAZZ



Aga Derlak

Andrzej Święs

Dorota Miśkiewicz

Paweł Tomaszewski

Tomasz Chyła

Zbigniew Jakubek

ALBUM ROKU JAZZ



Aga Derlak - "Parallel"

Andrzej Święs Trio - "Flying Lion"

Dorota Miśkiewicz, Toninho Horta - "Bons Amigos"

Paweł Tomaszewski i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie - "Coincidence"

Tomasz Chyła Quintet - " Music We Like To Dance To".