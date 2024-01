"Fryderyki mają 30 lat! Kiedy w 1995 roku po raz pierwszy trafiły do rąk Edyty Bartosiewicz, Kasi Kowalskiej czy zespołów Hey i Varius Manx ,nikt nie przypuszczał, że z czasem będą to najważniejsze nagrody na polskiej scenie muzycznej. Cztery lata później Związek Producentów Audio Video powołał Akademię Fonograficzną, pełniącą rolę jury. Zasiadało w niej wówczas ok. trzysta osób. Dziś jest ich już niemal dwa tysiące. To muzycy, autorzy, kompozytorzy, producenci muzyczni, dziennikarze i wydawcy, którzy w tajnym, dwuetapowym głosowaniu internetowym wybierają najpierw nominowanych do nagrody, a potem oddają głos na zwycięzcę w danej kategorii. Ponieważ do Akademii zapraszani są corocznie wszyscy nominowani, liczba członków z roku na rok się powiększa" - czytamy.



"Z roku na rok Fryderyki nabierały znaczenia. Z branżowego wydarzenia stały się najbardziej prestiżowym konkursem, podsumowującym kolejny rok na rynku muzycznym, uwieńczonym koncertem z udziałem największych gwiazd polskiej sceny i publiczności. Dziś to prawdziwe święto polskiej muzyki organizowane w przestrzeniach mieszczących kilkanaście tysięcy osób" - informują organizatorzy.



Fryderyk Festiwal ponownie na Śląsku. "Wyjątkowe muzyczne święto"

"Jubileusz Fryderyków to dla nas nie tylko powód do dumy, ale również czas podsumowań. Przez te lata wręczyliśmy 875 statuetek, nagrodziliśmy 300 zespołów i artystów solowych w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzu oraz 222 albumy w kategoriach muzyki poważnej. Mieliśmy również ogromną przyjemność uhonorować 62 laureatów Złotych Fryderyków. Konkurs zyskał miano najbardziej prestiżowego wyróżnienia w polskiej branży muzycznej nie dzięki liczbom, ale dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób. Wszystkim tym, którym Fryderyki są bliskie sercu, którzy dołożyli starań, by wydarzenie przez lata nabierało znaczenia i odzwierciedlało życie muzyczne w naszym kraju, należą się przy okazji 30-lecia gorące podziękowania" - powiedział Bogusław Pluta, dyrektor zarządzający ZPAV.



"Cieszę się, że to właśnie w Gliwicach odbędzie się jubileuszowa 30. gala rozdania Fryderyków. To już kolejny raz, gdy to wyjątkowe muzyczne święto gości na Śląsku. Jestem przekonany, że również tym razem w Gliwicach pojawią się nie tylko największe muzyczne gwiazdy, ale także fani muzyki z całej Polski" - dodał Bogusław Pluta.

Ceremonię rozdania Fryderyków zaplanowano na 22 marca. Wcześniej Związek Producentów Audio Video ogłosi nominacje do nagród w 27 kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzu oraz 10 kategoriach muzyki poważnej. Wówczas sukcesywnie będziemy poznawać kolejnych artystów, którzy 22 marca wystąpią podczas koncertów finałowych, czyli na 30. Gali Muzyki Rozrywkowej i Jazzu.

Kto wystąpi na Fryderyk Festiwal? Znamy pierwsze nazwiska

Na ten moment organizatorzy zdradzili jedynie kilka nazwisk. W gliwickiej arenie wystąpią bowiem Doda i Smolasty, których piosenka "Nim zajdzie słońce" była hitem ubiegłego roku. Singel przez cztery tygodnie znajdował się na pierwszym miejscu OLiS w zestawieniu "single w streamie" oraz listy Billboard Poland Songs, a także przez sześć tygodni był numerem jeden Oficjalnej Listy Airplay (OLiA), stając się pierwszym polskim utworem, który znalazł się na szczycie wszystkich trzech zestawień.

Obok wyczekiwanego przez fanów duetu w Gliwicach zobaczymy też "Dziewczynę Pop", która w tamtym roku zabrała nas w muzyczną podróż do Stanów Zjednoczonych lat 90. Płyta Darii Zawiałow była jednym z najbardziej wyczekiwanych albumów 2023 roku, a pochodzący z niej przebój "Fifi Hollywood" pokrył się złotem i uplasował w czołówce najchętniej streamowanych utworów na Spotify.

Listę zapowiadanych artystów na ten moment zamykają ubiegłoroczni laureaci Bursztynowego Słowika na Festiwalu Top Of The Top Sopot Festival - zespół Kwiat Jabłoni, których trzecia studyjna płyta "Pokaz slajdów" pokryła się złotem, a pochodzący z niej singiel Od nowa przyniósł im bursztynową nagrodę.