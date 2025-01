W klasyce rocka nie brakuje zarówno energicznych, gitarowych kawałków, jak i smętnych, nostalgicznych ballad. Każdy zespół musi mieć w swojej dyskografii chociaż jeden utwór, który poruszy serca słuchaczy i wyciśnie łzy nawet z tych najtwardszych. Melancholijna muzyka zapewnia swoiste katharsis twórcom oraz ich słuchaczom i często jest ratunkiem w najtrudniejszych chwilach życia.

Wśród muzyków, którzy na potęgę tworzą nostalgiczne ballady ze smutną muzyką i jeszcze bardziej dołującym przesłaniem najczęściej wymienia się The Smiths, Sufjana Stevensa czy Radiohead. Gdy spojrzymy na badania ekspertów okazuje się, że to nie ich piosenki są najsmutniejszymi w historii muzyki. Far Out Magazine przedstawił listę pięciu najbardziej melancholijnych utworów, a pierwsze miejsce w rankingu zgarnęła Nirvana.

Powstał ranking najsmutniejszych utworów w historii klasyki rocka

W 2022 r. ekspert muzyczny Micallef Grimaud z Durham University Analiese pomógł firmie HappyOrNot, zajmującej się danymi, opracować ranking najweselszych i najsmutniejszych piosenek wszechczasów. Wydawać by się mogło, że szczęście to subiektywne kryterium oceny, według którego trudno sporządzić obiektywny ranking, jednak istnieją dane naukowe, dzięki którym muzykolodzy są w stanie zbadać poszczególne piosenki właśnie od tej strony.

"Nie jest tajemnicą, że muzyka może mieć głęboki wpływ na to, jak się czujemy, ani że muzycy mogą starać się wyrażać własne uczucia, dotyczące określonego czasu lub na określony temat, poprzez swoją twórczość" - powiedziała dyrektor generalna HappyOrNot, Miika Makitalo.

Opracowany ranking nie obejmuje utworów, które słuchacze uważają za najsmutniejsze i najweselsze. Lista opracowana przez badacza jest zbiorem melodii, które według danych punktów najlepiej wyrażają emocje szczęścia i smutku. "W moich eksperymentach badam, jak ludzie - niezależnie od ich wiedzy muzycznej - uważają, że różne emocje powinny brzmieć w muzyce” - wyjaśnił ekspert Micallef Grimaud.

Piosenka Nirvany wybrana najsmutniejszym utworem na świecie

Na pierwszym miejscu sporządzonej listy znalazła się kompozycja "Something In The Way" Nirvany. Utwór został w całości napisany i skomponowany przez Kurta Cobaina. Znalazł się na albumie "Nevermind" z 1991 r. jako swoista "oda do samotności". Tekst boleśnie opisuje uczucie wewnętrznej pustki, a sposób, w jaki wokalista śpiewał tę piosenkę, niemalże szepcząc, oddaje przepełniający go wówczas mrok. Beznadzieja i znużenie doskonale wybrzmiewają w powtarzającym się refrenie. Nikogo nie powinno więc dziwić, że kompozycja została tą najsmutniejszą w historii rocka.

Na drugim miejscu w rankingu znalazł się kawałek R.E.M. "Everybody Hurts", którego tytuł podkreśla, że każdy czasem odczuwa chwile wielkiego cierpienia i smutku. Trzecie miejsce zajął Eric Clapton i jego "Tears In Heaven", będące hołdem dla syna, który zginął w tragicznym wypadku. Zaraz za nim na liście znalazła się piosenka "Nutshell" grunge'owego zespołu Alice in Chains. Piąte miejsce w rankingu należy do grupy Pearl Jam i ich hitu z 1991 r. - "Black".

Jakie są najszczęśliwsze piosenki wszechczasów? Pięć hitów, które rozweselą każdego

Jakie piosenki zestawiono w kontraście do tych dołujących jako najweselsze? W rankingu wyróżniono przede wszystkim znany i słuchany na całym świecie hit Pharrella Williamsa"Happy", który już samym tytułem zdradza, co poczuje odbiorca po przesłuchaniu. Drugą najszczęśliwszą piosenką w historii muzyki okazała się kompozycja "Hey Ya" grupy Outkast. Trzecim wesołym przebojem został hymn kobiet śpiewany przez Cyndi Lauper - "Girls Just Wanna Have Fun". Na miejscu czwartym uplasował się zespół Queen i piosenka "Don't Stop Me Now", a miejsce piąte należy do Niny Simone i jej utworu "Feeling Good".

